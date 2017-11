Gremio de AFE avisa que no condicionará paros a UPM

Mientras que ayer el presidente Tabaré Vázquez reconoció que UPM pidió al gobierno trabajar para evitar las ocupaciones y el sindicato de la construcción (Sunca) mostró su molestia porque el punto fue acordado por el gobierno y la compañía sin su participación, el gremio de AFE está preocupado por la paralización en la actividad del tren durante meses en el sur del país que traerán las obras de refacción de las vías férreas. Y le dejó en claro ayer al ministro de Transporte, Víctor Rossi, que se reserva el derecho de retomar los paros si no se atienden sus reivindicaciones sin condicionarlos al proyecto de UPM.

Rossi le presentó ayer de tarde durante un par de horas hora el proyecto de refacción de las vías férreas entre Paso de los Toros y Montevideo a la dirigencia de la Unión Ferroviaria. El sindicato le aclaró que retomará los paros si no avanza la reestructura de AFE y no se incorporan a la brevedad 70 trabajadores de mantenimiento de vías que entiende imprescindibles, dijo a El País el presidente del sindicato, Carlos Aramendi. El sindicalista dijo también que Rossi no dijo qué pasará con los 90 trabajadores que se desempeñan en el tramo a reparar, que tendrá cuatro frentes de obra durante 36 meses que impedirán el tráfico de carga y pasajeros.

"Si el gobierno lo vincula y entiende que (los eventuales paros) pueden perjudicar la negociación con UPM será un problema del gobierno. No estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos por una inversión. La Unión Ferroviaria no está dispuesta a renunciar a sus derechos porque UPM nos quiera marcar la cancha y decirnos lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Nos consideramos totalmente independientes del poder político. Inmediatamente vamos al conflicto si se para la reestructura", advirtió Aramendi. Este año el gobierno criticó al sindicato ferroviario cuando medidas de paro que había tomado impidieron que directivos de UPM recorrieran los tramos de vía a reparar. En AFE hay 544 trabajadores y 22 cargos de confianza.

Lo que UPM quiere.

Ayer el presidente Vázquez, desde México, aludió a la pretensión de UPM de que se regulen las ocupaciones y los piquetes, sobre la que informó El País ayer. El presidente lo confirmó y dijo que "es una aspiración de UPM, aspira a que trabajemos para que evitemos las ocupaciones, nadie quiere transitar conflictos, tenemos que encontrar mecanismos y que en todo el mundo laboral podamos, a través del diálogo y el intercambio, prevenir los conflictos".

El acuerdo firmado entre el gobierno y UPM establece que el país se compromete a "convocar a un ámbito de negociación conjunta entre el Pit-Cnt, UPM y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto de acordar la implementación de Procedimientos de Prevención y Solución de Conflictos, así como la regulación de Piquetes y Ocupaciones". Agrega que "la convocatoria a negociar deberá promover la inclusión de las Cámaras Empresariales, en su calidad de importantes actores (...) y se efectuará una vez firmado este Contrato". Y más aún: deberá "trabajar en la regulación de los temas objeto de la negociación tomando como base los aspectos fundamentales contenidos en la propuesta del MTSS presentada a los interlocutores sociales en marzo de 2017, relativa a la regulación de procedimientos de prevención y solución de conflictos, así como a las ocupaciones y piquetes, con los ajustes y adaptaciones que las partes consideren necesarios, y teniendo en cuenta el Acuerdo Marco en el Área Laboral firmado el 12 de septiembre de 2017". "UPM deja expresa constancia que si el resultado de las negociaciones en ese ámbito no fuera plenamente satisfactorio a los requisitos del Proyecto de UPM, podrá constituir una causal para que UPM no tome una Decisión Final de Inversión positiva", dice el contrato.

Visión de los privados.

Hace siete años que la Cámara de Industrias y la Cámara Nacional de Comercio plantearon ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una queja de varios puntos, uno de los cuales se vincula al rechazo empresarial a las ocupaciones. La OIT no rechaza las ocupaciones, pero considera que deben realizarse respetando el derecho a trabajar de quienes no apoyan la medida.

En la Cámara de Industrias una fuente puso un ejemplo para graficar por qué preocupa tanto el punto. "No creemos que haya pocas ocupaciones (como ha argumentado el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira). En octubre, un mes de muy poca conflictividad, hubo doce conflictos y cinco ocupaciones", señaló. La situación resulta preocupante porque en el año próximo se realizará la mayor ronda de negociación salarial desde que se crearon los Consejos de Salarios en 1943.

La Cámara de Industrias evaluará la semana próxima la visita a Uruguay de Guy Ryder, director general de la OIT, que reiteró que corresponde al gobierno actuar para modificar la normativa en materia de ocupaciones y de negociación colectiva que fue observada por la OIT. "Se lo vinieron a recordar al gobierno y el escenario sigue siendo el mismo", dijo la fuente.

Cámaras analizarán el acuerdo.

La posibilidad de que UPM pueda llegar a obtener un acuerdo que la ponga a resguardo de ocupaciones y piquetes no pasó desapercibida al conjunto del sector privado. Diego Balestra, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, dijo a El País que el asunto será analizado en una reunión de 25 cámaras empresariales que se realizará antes de que termine el mes porque es "lógico y pertinente".

Las normas resultantes de los acuerdos a los que lleguen UPM, el gobierno, las gremiales empresariales y los sindicatos deberán incorporarse al Derecho Positivo uruguayo, bajo la forma de ley, decreto o eventualmente convenio colectivo, dice el acuerdo firmado por el Estado y la compañía.

Óscar Andrade, referente del sindicato de la construcción (Sunca), no está contento con que el gobierno se haya comprometido con UPM a estudiar una regulación para los piquetes y ocupaciones. "Este texto ya había estado sobre la mesa y no estamos de acuerdo: el Pit-Cnt no puede comprometerse a algo que acordaron en forma bipartita (el gobierno) con la empresa", dijo el dirigente en declaraciones a radio Carve. "Es un error lo que hace el gobierno en el sentido de avanzar de manera bipartita en temas que van a ser de la negociación tripartita (...) Es una metodología equivocada". Dijo que ahora el Sunca no va a decirle al gobierno: "Ya que ustedes se pusieron de acuerdo sin nosotros, ¿dónde hay que firmar así no se construye el acuerdo?", sostuvo.

35 invasiones y 15 asentamientos donde se harán obras ferroviarias.

AFE detectó que en el tramo entre la Estación Central y Colón hay unas 35 invasiones de la faja de la vía que deberán ser despejadas en las obras que se realizarán para poner a punto el tramo Paso de los Toros-Montevideo para que por él pueda sacar UPM la producción de su segunda planta, según supo El País. Las invasiones corresponden a barbacoas, canchas de fútbol y accesos a viviendas que impiden que la faja de vía en esos lugares tenga el ancho que establece la normativa. Hay además una quincena de asentamientos en el tramo montevideano de la vía. El lugar más complicado es en el cruce de Emancipación y Santa Lucía, en el kilómetro 5, donde hay varias construcciones irregulares. Hay otras quince invasiones en el tramo que va de Colón a Las Piedras y una cantidad similar entre la ciudad de Canelones y el río Santa Lucía. Por ejemplo, un club deportivo en Las Piedras planteó su inquietud porque su cancha podría verse afectada por el ensanche de la faja de vía.

AFE ya decidió este año terminar con la entrega de bienes en comodato a la Intendencia de Montevideo tras comprobar que esto derivaba en la realización de construcciones en predios fiscales que ahora deben ser eliminadas para que se puedan realizar las obras en las vías.