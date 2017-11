El "gran cambio" en formación docente se aplaza por un año

El gran cambio que se anunciaba en la educación para este período, quizás lo más cercano a un proceso de transformación del ADN de la enseñanza, fue postergado. El nuevo plan para la formación de los futuros maestros, profesores y educadores sociales deberá esperar un año más. ¿Por qué? Aún "no están dadas las condiciones".

Para la mayoría puede que el caso no diga mucho, pero en la interna de la ANEP es un asunto prioritario: consiste en pasar de un régimen de formación docente similar a una escuela (con materias, asistencias y pruebas de fin de año), a un sistema más parecido al de una universidad (asignaturas semestrales, algunas electivas, la acumulación de créditos y, sobre todo, una trayectoria más flexible).

La iniciativa, que había sido abrazada por el actual Consejo de Formación en Educación, es, junto a un cambio de estatuto que está a consideración del Codicen, la clave para aumentar la calidad formativa y la mejora del egreso: solo el 67% de los profesores de educación media están titulados y en asignaturas como Física, en el año 2015 solo se habían recibido 27.

El Codicen recibirá hoy la notificación oficial de que el plan quedó postergado y cuáles son los motivos de este aplazamiento. Según Luis Garibaldi, consejero de Formación en Educación "sí están las condiciones para dar comienzo en los maestros y profesores técnicos (futuros docentes de UTU), pero no da el tiempo de llevarlo a cabo en toda la Formación", en especial en el IPA que es donde más se notan los problemas.

A Robert Silva, consejero de Codicen, le "llama la atención" que se postergue un plan que "tiene una hoja de ruta clara" y que incluso fue criticada por ser lenta. El consejero no recibió un aviso oficial del órgano desconcentrado, pero lo que más le "preocupa es que el plan que está vigente es malo, aumentó la desvinculación, da malos resultados y las consecuencias repercuten en el estado global de la educación".

A diferencia de otros desconcentrados, en Formación Docente el sindicato no tiene tanto peso. Sí ejerce su poderío la asamblea técnica (ATD). En un principio, profesores, estudiantes y consejeros estaban alineados. Algunos docentes no estaban afines al cambio de estatuto, porque podían perder su cargo interino si se llamaba a concurso, pero sí estaban de acuerdo con que era necesario un cambio de plan. Pero finalmente cuando se llegó a octubre y aún no estaba totalmente armado el plan para elegir las horas del año próximo, se dio vuelta la tortilla y la asamblea trancó la transformación.

La ATD también quería dejar sin efecto el plan para los maestros y profesores técnicos (UTU), pero el Consejo igualmente propondrá hoy al Codicen la aprobación.

Garibaldi aseguró que este "no es un asunto de dinero". Aun así, para el armado del plan fueron contratados expertos internacionales y se organizaron seminarios. El consejero concluyó que nada de esto está perdido, y que el plan se aplicará desde 2019.