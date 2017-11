Gobierno reformará la seguridad social para evitar "la quiebra"

La tarea la inició en el primer mandato del Frente Amplio. Pero ahora el presidente de la República, Tabaré Vázquez, planea diseñar una segunda generación de reformas, que no solo incluirán a la ya anunciada para el área de la salud.

El mandatario comunicó desde México a los medios uruguayos que participan de su vivita a ese país, que el equipo de gobierno está trabajando en una serie de proyectos para rearmar, de forma paulatina, distintas reformas en toda la órbita estatal: entre ellas está el sistema de seguridad social.

Vázquez dijo que si no se toman medidas el sistema caminará hacia un colapso, y allí los males serán peores para la sociedad.

"Avanzar en una segunda generación de reformas, también en el sector fiscal se tiene que vislumbrar. Y también en la seguridad social donde necesariamente el Uruguay va a tener que encarar una serie de reformas para hacer sustentable y sostenible en el tiempo esos sistemas que otorgan beneficios para la sociedad con políticas públicas", explicó Vázquez.

El mandatario realizó una visita de Estado a México que duró desde el lunes hasta ayer en la tarde. En el viaje lo acompañaron el canciller, Rodolfo Nin Novoa, el ministro de Economía, Danilo Astori, y el jefe de la cartera de ganadería, Tabaré Aguerre.

En el marco de las reformas de seguridad social, los gobiernos frenteamplistas ya hicieron correcciones en todas las cajas de seguridad social, con la excepción en el sistema de pensiones y jubilaciones de los militares retirados. Por eso el Poder Ejecutivo envió al parlamento dos proyectos de ley para reformar la conocida "Caja Militar".

Sin embargo el Banco de Previsión Social (BPS) también está en una situación delicada. Y allí el gobierno está implementando correcciones para los autodenominados "cincuentones" que están en el régimen mixto de jubilación, con las AFAP.

Vázquez dijo que las medidas que se están adoptando para los militares retirados son necesarias. "Si no se toman medidas, todos los uruguayos nos tendríamos que lamentar la ruptura de todo el sistema; para evitar males mayores se toman estas medidas", explicó. El jefe de Estado aclaró que una opción que podría tomar su administración es "dejar correr" la situación y no hacer nada. "Pero esto va inevitablemente a la quiebra. No queremos que quiebre el sistema de seguridad social", remarcó.

Para el presidente hay momentos en la gestión del país donde se tienen que tomar medidas cuyo impacto en parte de la sociedad es duro. Pero para eso dijo que se hace un análisis de riesgos y evitar perjuicios mayores en el futuro cercano.

En ese sentido se refirió al conflicto sindical que se vive en el Banco República (BROU) por las reformas internas en el principal banco del país. "A veces hacer reformas es doloroso pero no hay más remedio que llevarlas adelante", dijo Vázquez a la prensa en México.

En ese sentido el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que es clave adoptar estas medidas planteadas por el Directorio del BROU y avaladas por el gobierno. "No se puede esperar que el sistema financiero mundial cambie y el uruguayo quede como está. Al BROU hay que cuidarlo mucho. Es uno de los grandes tesoros. No son cambios dramáticos, pero para seguir cuidando al banco hay que hacerlos", explicó el jefe del equipo Económico.

"Misión cumplida" en la apertura de mercados.

La delegación presidencial llegó a Montevideo en la noche de ayer con la satisfacción de haber logrado una misión positiva. El canciller Rodolfo Nin Novoa explicó que Uruguay será el único país en todo el mundo en entrar al mercado mexicano con leche en polvo directo a las góndolas. "Eso nos va a colocar en una diferencia muy importante con los países productores de lácteos", declaró el ministro a la prensa uruguaya.

A su vez la misión logró eliminar los aranceles para la carne de vacuna que llega a México y que iba a estar con arancel del 15%. El resto de los competidores ingresan con arancel del 26%, mientras que ahora la carne uruguaya llegará con arancel 0%. "Dimos un paso muy importante y tiene una gran proyección de futuro, se abren oportunidades muy grandes", celebró Vázquez.