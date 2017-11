Gobierno informará a fin de mes los detalles de la negociación para nueva planta de UPM

Finalmente será el próximo martes 28 el día en que los ministros del gobierno que trabajan en el acuerdo con UPM por la instalación de una segunda planta en Uruguay concurrirán al Parlamento para explicar los detalles de la negociación.



La fecha fue confirmada hoy por el gobierno de Tabaré Vázquez y transmitida a la oposición, confirmaron a El País fuentes políticas.



Estaba previsto que el pasado jueves 26 de octubre concurrieran representantes de los tres ministerios junto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, y el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo. Pero la comparecencia fue suspendida por los propios jerarcas estatales.



Desde el gobierno aseguraron a El País que no hay interés en esconder "ninguna negociación", sino que se está trabajando con "seriedad y prudencia". "Se informará todo en su momento", dijo una fuente consultada.

Molestia opositora por manejo de la información.

La oposición reaccionó con un profundo malestar ante la suspensión de la ida de los ministros al Parlamento para explicar el avance de las negociaciones con la empresa finlandesa.



Incluso sus integrantes hablaron de "actitud obcecada" y "tozudez" del mandatario, al tiempo que dejaron ver la posibilidad de promover una interpelación.



El líder del sector blanco Todos, Luis Lacalle Pou, dijo que el gobierno "ha sido renuente a informar. Aparentemente se habla de confidencialidad, pero para nosotros no se puede esgrimir confidencialidad. Se abusa del argumento de la confidencialidad", dijo a los medios en el Palacio Legislativo.



El senador colorado José Amorín sostuvo que "para la inversión de UPM falta mucho", recordando que el presidente Vázquez dijo que "se firmaba la semana pasada. Esto ya es tragicómico". Y que los ministros "no van al Parlamento porque no pueden explicarlo".



El senador nacionalista Jorge Larrañaga reaccionó a la cancelación de la comparecencia afirmando que "el Frente Amplio sigue sin informar sobre la negociación con UPM. Ni transparencia ni información, opacidad y clandestinidad. Así no", dijo.



En tanto, el senador del Partido Independiente Pablo Mieres dijo que al no informar antes de firmar con UPM "se rompe una tradición porque una inversión de ese tipo se ha manejado como política de Estado.