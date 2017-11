"El gobierno va a cumplir las obligaciones, pero no hay fiscal" dijo Vázquez a judiciales

El presidente Tabaré Vázquez fue increpado esta mañana por un grupo de funcionarios judiciales que lo esperaba a la llegada del Consejo de Ministros abierto realizado en Flores.



Los judiciales reclamaron al presidente por el pago que se les adeuda y el mandatario respondió diciendo que el gobierno ya llegó a un acuerdo con defensores de oficio, fiscales, jueces, sectores de trabajadores judiciales, salvo con los del sector administrativo.



“El gobierno va a cumplir las obligaciones, pero no hay fiscal para integrar a ese proceso, se ha consultado a 12 que no aceptan asumir porque se sienten juez y parte del proceso”, les explicó el mandatario.



A esto, uno de los funcionarios le reclamó que "el gobierno no saca leyes".



“Nosotros les vamos a pagar”, dijo el presidente, “el gobierno cumple con sus obligaciones, cuando esto este dilucidado les vamos a pagar”.



El paro de los trabajadores judiciales que iba a realizarse el miércoles se adelantó para este martes por lo que puede complicarse el comienzo de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal prevista para el 1° de noviembre ya que en la asamblea que se realizará este martes a partir de las 14 horas puede decidirse una detención de actividades por tiempo indefinido.



La asamblea que comenzará mañana a las 14 horas en el Platense Patín Club y el paro se adelantaron a este martes porque el miércoles no habrá transporte interdepartamental lo que iba a complicar la asistencia de sindicalistas del interior del país, explicó el secretario general del sindicato judicial, Richard Ascurrein



Los trabajadores judiciales reclaman casi US$70 millones por la no aplicación del "enganche" aprobado por ley entre sus remuneraciones y las de los ministros de Estado, de la Suprema Corte de Justicia y de los magistrados.



Unos 4.000 trabajadores, sumando judiciales y actuarios, se aprestan a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo de la Rendición de Cuentas que posterga el pago de la deuda que fue dispuesto en sentencias que están firmes.



