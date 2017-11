Gobierno cambió los límites de ingreso para acceder al sistema de viviendas

La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Eneida De León, anunció en conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros de hoy que se aprobó una resolución que modifica los topes de ingresos máximos para acceder a planes habitacionales. Hasta ahora el mecanismo contemplaba un ingreso no importando la cantidad de integrantes del hogar y ahora relaciona el monto con esto.



De León sostuvo que la nueva resolución "contempla la realidad de muchas familias que no podían acceder a nuestros programas".



Hasta ahora existía un tope de ingreso único independiente de cada integrante del hogar de 60 UR ($ 60.870). Esto generaba distorsiones porque podría ocurrir que en ese hogar hubiese dos personas o núcleos superiores.



La normativa fue modificada para "hincapié en el ingreso per cápita y no en un ingreso único”, señaló la ministra, llegando de esta forma "a familias con mayor integración familiar".



La nueva escala comienza en un tope de 40 UR ($ 40.580) para un integrante, 60 UR para dos, 72 ($ 73.043) para tres, 84 ($ 85.217) para cuatro y 96 ($ 97.391) para cinco o más integrantes.



La resolución tiene el objetivo de ampliar el acceso a hogares a las personas que pertenecen a los quintiles sociales de menores ingresos, que bajo la normativa anterior quedaban excluidos del acceso a los programas habitacionales.