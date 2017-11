Gobierno anunció que se descubrió un sistema petrolero en Uruguay

El gobierno anunció este miércoles que se descubrió un sistema petrólero en el lugar donde semanas atrás (el 20 de octubre) anunciaron el hallazgo de presencia de hidrocarburos, informó Presidencia.



“No solo se detectó la presencia de hidrocarburos, sino de un sistema petrolero, o sea, hay una roca generadora, hay una roca reservorio, hay una trampa, y, complementando la trampa, hay un sello que forma un techo, de manera que se contuvo al hidrocarburo en el reservorio a través de los millones de años”.



Sin embargo anunciaron que aún no es posible afirmar "si el descubrimiento es comercializable dado que la perforación se llevó a cabo en lo que se presume es la frontera del reservorio", informaron mediante un comunicado y agregaron que "la compañía evalúa los siguientes pasos para avanzar en la determinación de comercialidad".

Comunicado de Presidencia

Según el comunicado "se completó exitosamente el test de producción del Cerro Padilla X-1" y se recuperó "una modesta cantidad de petróleo en la superficie".



"Se considera un éxito haber corroborado la existencia de este sistema petrolero, por primera vez en Uruguay", aseguraron y agregaron que hasta que no concluir las nuevas etapas de trabajo, no se ampliará la información.



El pozo exploratorio está a cargo de la empresa Schuepbach, de la que la empresa Petrel energy es la principal accionista.



El poblado más cercano al lugar donde está ubicado el pozo es Cuchilla del Fuego; a 32 kilómetros del lugar donde trabajan los técnicos de Petrel Energy.



Allí viven no más de 12 personas. No hay comisaría. La dependencia se cerró por falta de personal. La actividad es mínima, por eso el casi desierto sitio pasó a cobrar gran relevancia cuando el gobierno informó que allí es donde se encontró petróleo en el país.