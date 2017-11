Gil Iribarne: "Hemos detectado fallas importantes" en el uso de fondos públicos

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, dijo esta mañana al programa Inicio de Jornada que "seguramente" en la próxima reunión del organismo se converse sobre la posibilidad de tratar el caso del senador Leonardo De León, tras la divulgación de los gastos realizados con tarjetas corporativas de Alur cuando era presidente de la empresa.



El jerarca señaló que quiere "transmitir la idea de que dentro de sus posibilidades, la Jutep va a analizar estas situaciones y tratar de darle a la opinión publica y los organismo del Estado implicados, el análisis más serio posible para determinar que los dineros públicos se manejen de una manera adecuada".



En este sentido, señaló que "en el manejo general de fondos públicos hemos detectado fallas importantes".



Gil Iribarne se mostró preocupado de que aparezcan "nuevos casos de (uso de) tarjetas corporativas o fondos de empresas para usos personales", ya que eso "quiere decir que los controles razonables de cualquier organismo del Estado no se están cumpliendo bien".

El Partido Independiente (PI) amplió ayer la denuncia que investiga el Juzgado de Crimen Organizado contra el senador De León, en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión de Ancap y las empresas subsidiarias de la misma.



El Observador dio cuenta ayer que De León gastó US$ 30.677 y $ 868.560 con dos tarjetas corporativas, a pesar de haber recibido viáticos por más de US$ 60.000.



El senador Pablo Mieres dijo ayer que es algo “realmente inadmisible”: "Encontramos gastos en Cataratas del Iguazú en Semana de Turismo", agregó, refiriéndose a un gasto de US$ 318 en Cataratas do Iguacu S.A. y otros desembolsos realizados en Paraguay por más de US$ 700.



La Jutep llevó a cabo una investigación sobre el gasto con tarjetas corporativas de Ancap del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, llegando a la conclusión en septiembre de que quien también fuera presidente del ente había cometido una "violación" a las normas públicas.



En el informe se indica que Sendic no pudo informar el motivo de varias compras "por el tiempo transcurrido", si bien en otros casos explicó el gasto y dio información adicional.