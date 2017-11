Gestión de Vázquez con igual porcentaje de aprobación que de rechazo

El presidente Tabaré Vázquez recoge el mismo porcentaje de aprobación que de rechazo, según una nueva encuesta de la consultora Equipos publicada hoy en Subrayado.



El 34% de los encuestados dijo aprobar la gestión del mandatario, mientras que la misma cantidad no está de acuerdo con la gestión presidencial. Un 29% no tiene una posición ni a favor ni en contra, mientras que el 3% no sabe o no contesta a la encuesta realizada en octubre.



Al ser cero el saldo entre aprobación y desaprobación, Vázquez cortó con más de un año de saldo negativo entre los uruguayos.



Además, el 34% de aprobación es el porcentaje más alto del 2017. Vale recordar que el presidente comenzó su mandato con un 50% de aprobación.



Por otro lado, el 34% de desaprobación es el porcentaje más bajo de lo que va del año. Vázquez comenzó este período de gobierno con un 15% de desaprobación.

RELACIONADAS "No somos erráticos ni vendedores de humo, tenemos una estrategia de país" By Alejandro Mendieta "No somos erráticos ni vendedores de humo, tenemos una estrategia de país" "No somos erráticos ni vendedores de humo, tenemos una estrategia de país" By Alejandro Mendieta "No somos erráticos ni vendedores de humo, tenemos una estrategia de país" "No somos erráticos ni vendedores de humo, tenemos una estrategia de país" By Alejandro Mendieta "No somos erráticos ni vendedores de humo, tenemos una estrategia de país" "No somos erráticos ni vendedores de humo, tenemos una estrategia de país" By Alejandro Mendieta "No somos erráticos ni vendedores de humo, tenemos una estrategia de país" "No somos erráticos ni vendedores de humo, tenemos una estrategia de país" Vázquez citó al gabinete ante el acuerdo con UPM By EL PAIS Vázquez citó al gabinete ante el acuerdo con UPM Vázquez citó al gabinete ante el acuerdo con UPM By EL PAIS Vázquez citó al gabinete ante el acuerdo con UPM Vázquez citó al gabinete ante el acuerdo con UPM By EL PAIS Vázquez citó al gabinete ante el acuerdo con UPM Vázquez citó al gabinete ante el acuerdo con UPM By EL PAIS Vázquez citó al gabinete ante el acuerdo con UPM Vázquez citó al gabinete ante el acuerdo con UPM