Gasificadora: indicios de coima en Brasil

Un informe de la policía federal brasileña del pasado 29 de marzo menciona que un delator (Benedito Rodrigues de Oliveira) señaló que el hoy gobernador del estado de Minas Gerais, Fermando Pimentel, exministro de Industria, Desarrollo y Comercio Exterior de Brasil, reconoció en una conversación que intermedió a favor de la empresa OAS para la construcción de un gasoducto en Uruguay. Pimentel señaló también que "tenía contactos con el entonces jefe de la Casa Civil del presidente Mujica (NdeR: seguramente aluda a la Secretaría de la Presidencia), lo que viabilizó la contratación de OAS para dicho gasoducto".

Pimentel está siendo investigado en Brasil por el Superior Tribunal de Justicia por presunto cobro de sobornos. El informe de la policía brasileña fue elevado al ministro relator del caso, Benjamin Herman. El documento fue presentado ayer en la comisión investigadora de la Cámara de Representantes sobre el proceso que derivó en la adjudicación de las obras de la regasificadora en 2013, por el diputado blanco Pablo Abdala, que pidió la conformación del cuerpo.

Abdala dijo en la comisión que la funcionaria de la Policía Federal de Brasil, Denise Días Rosas Ribeiro, coordinadora de la denominada "Operación Acrónimo", le confirmó vía telefónica la autenticidad del documento.

De todas formas, el oficialista Roberto Chiazzaro, que preside la comisión, le adelantó a Abdala que "voy a ir al Ministerio de Relaciones Exteriores y voy a pedir la correspondiente validación (de los documentos), y si eso se logra los tomaremos en cuenta".

El informe policial advierte que "las informaciones brindadas por Benedito Rodrigues son tratados por la Policía Federal como elementos incipientes, los cuales deben ser confrontados directamente con otros elementos de prueba, a fin de comprobar la autoría y veracidad de los hechos investigados". Rodrigues no pudo informar sobre el destino de los dineros que habría recibido Pimentel, aunque sí comentó que en el momento de 2013 en el que se habrían realizado los pagos, aún Pimentel no había comenzado a realizar gastos para la campaña electoral de 2014.

Pimentel integra el Partido de los Trabajadores del expresidente Lula da Silva y fue electo gobernador en 2014 con el 52% de los votos. El exministro otorgó hace meses al expresidente José Mujica la denominada "Medalla de la Inconfidencia". También es investigado por supuestamente haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht.

Abdala ha enfatizado durante el proceso de la investigación las dudas que le genera la adjudicación a OAS de la construcción del gasoducto que iba a ir desde el gasoducto "Cruz del Sur" (Buenos Aires-Montevideo). El legislador dijo a El País que es "muy sospechoso lo muy caro que se pagó ese gasoducto para lo que son los precios internacionales". "Me he estado asesorando, OAS no cumplía requisitos y fue preseleccionada, se le dio la obra aunque quedó demostrado que no tiene experiencia en gasoductos subfluviales como este que iba a tener tres kilómetros" (este tramo finalmente no se construyó). Abdala señaló que requirió información sobre las ofertas que hubo por ese ducto y que la misma identificaba oferentes pero no precios, por lo que él asume que está vinculada a la etapa de precalificación. "Es muy curioso. Yo creo que es fundamental saber cuánto ofertó cada uno para ver por qué se lo adjudicaron a OAS", señaló.

OAS le trabó embargó a Gas Sayago (la sociedad conformada por UTE y Ancap) para impulsar la regasificadora que está detenida desde 2015) por entender que no le pagó el tramo del gasoducto en tierra que sí se llegó a construir.

Abdala pidió en la comisión que se le pida información a Gas Sayago respecto al tema. También solicitó datos sobre los salarios que se pagan en esa empresa que perdió US$ 5 millones en el primer trimestre de este año. La comisión investigadora prorrogó ayer su actuación hasta el 30 de marzo.

UNA OBRA QUE TRAJO PROBLEMAS Guerrero negó vinculación

En noviembre pasado el exsecretario de Presidencia, Homero Guerrero, y el ex- prosecretario, Diego Cánepa, negaron cualquier vinculación con la adjudicación de la regasificadora.

El gobierno firmó un memorándum de entendimiento con la multinacional petrolera Shell para intentar reactivar el proyecto trunco de la regasificadora que Abdala cuestionó por entender que le da a esa compañía libertad total para fijar las tarifas de las eventuales ventas de gas natural que hiciera y ni siquiera garantiza el suministro al mercado interno. También cuestionó que se pudiera conceder parte de la bahía de Montevideo a Shell sin un llamado a licitación.

La ministra de Industria, Carolina Cosse, iba a ir esta semana a informar a la comisión de Industria de la Cámara de Representantes sobre el asunto, pero a último momento canceló su comparencia sin dar razones. No hay fecha para la asistencia de la ministra a la comisión.

La obra trunca generó pérdidas al Estado. En 2016 Gas Sayago tuvo un rojo de US$ 17 millones y en 2015 las pérdidas fueron de US$ 2,6 millones.