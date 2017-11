En asamblea tensa y dividida, funcionarios judiciales rechazaron mantener el paro

Por un escaso margen (671 votos a 630) los funcionarios judiciales resolvieron en una tensa y dividida asamblea rechazar la continuidad del paro y decidieron continuar las negociaciones con el gobierno para el pago de una deuda, que según reclaman, asciende a casi US$ 70 millones.

Explicación de Vázquez "no es satisfactoria".

Richard Ascurrein, secretario general del gremio de los judiciales, habló esta mañana en el programa Inicio de Jornada de radio Carve sobre el paro que se realizó en el día de hoy y sobre el diálogo que el presidente Tabaré Vázquez mantuvo con algunos funcionarios ayer en el marco del Consejo de Ministros abierto en Flores.



Ascurrein dijo que "la explicación de Vázquez de por qué no nos pagan no es satisfactoria".



"Dicen les vamos a pagar y pasan los años y nada", reclamó el dirigente.



Los manifestantes esperaron ayer que el presidente terminase de hacer declaraciones a la prensa para pedirle explicaciones. Reclamaban por el cumplimiento de adeudos salariales aún no saldados por casi US$ 70 millones. "¿Hay disposición a pagar, o no hay nada?", le preguntó cara a cara uno de los trabajadores al presidente Tabaré Vázquez. El manifestante portaba un cartel: "Para otros sí hay plata, pero para nosotros no", decía.



El presidente se plantó frente a los trabajadores y luego de conversar un rato con ellos se comprometió a pagarles lo que corresponde. "Nosotros les vamos a pagar. Vamos a pagar", respondió Vázquez. "El gobierno cumple con sus obligaciones, cuando esto esté dilucidado les vamos a pagar", agregó el mandatario.