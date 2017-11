Fuerte cruce en comisión del Parlamento

El representante del Movimiento "La Salud para Todos", Ruben Bouvier, protagonizó ayer en la comisión investigadora de la ASSE en el Parlamento, un duro cruce con el diputado del Frente Amplio, Luis José Gallo, que llevó a diputados oficialistas a solicitar que se levantase la sesión.

Bouvier acusó a Gallo de ser el responsable de la desaparición del movimiento de usuarios cuando el hoy representante se desempeñaba como presidente de la Junta Nacional de la Salud (Junasa). Consultado por El País, el diputado frenteamplista dijo que no opinaría sobre el tema: "No voy a contestar", señaló.

Según informó Bouvier, la diputada del MPP, Cecilia Bottino, pidió levantar la sesión por entender que estaban ocurriendo "acusaciones muy graves".

En ese momento, el diputado del Partido Nacional, Martín Lema salió al cruce y denunció la situación; puso como ejemplo que en la anterior sesión de la investigadora, el director del Hospital del Pereira Rossell y propietario de la empresa de ambulancias Siemm SRL; cuestionada por sus contratos con el Hospital de Bella Unión, Federico Eguren, habló por espacio de treinta minutos de temas por los que no fue convocado. "El tono a la investigadora ayer se lo puse yo porque hay información que públicamente aún no está en la mesa", dijo Bouvier quien agregó que dos funcionarios de Bella Unión que estaban convocados no concurrieron "porque tenían miedo por la persecución" de ASSE.

En otro orden, Bouvier denunció que la actual presidenta del Directorio de ASSE, la entonces ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, sí recibió en 2013 un sobre en el que se advertían de las irregularidades de los contratos entre Siemm SRL y el Hospital de Bella Unión.

Muñiz admitió en el Parlamento que "no se acuerda" de haber recibido denuncias en el Hospital de Bella Unión cuando era la ministra de Salud Pública.

La investigación abarca la gestión de ASSE desde el año 2008 hasta la fecha, las estafas al Fondo Nacional de la Salud (Fonasa) y toda una serie de irregularidades en las tercerizaciones, contratación de servicios médicos y traslados, que fueron denunciadas por la oposición en varias unidades ejecutoras de ASSE como el Hospital de Bella Unión en Artigas o el de Rivera o la del Hospital de Ojos del Saint Bois, entre otros centros del interior del país.