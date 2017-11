El Frente se expone a darle la espalda a Vázquez

El canciller Rodolfo Nin Novoa fue claro. Para él, si el partido de gobierno no respalda con sus votos en el Parlamento el Tratado de Libre Comercio con Chile, que el jefe de Estado Tabaré Vázquez firmó con su par Michelle Bachelet, sería una "muy mala señal".

El lunes el presidente Váz-quez le solicitó al ministro de Relaciones Exteriores que expusiese sobre el tema para explicar que los contenidos allí incluidos son "progresistas" con el fin de intentar convencer a los legisladores oficialistas.

"Le pusimos mucho énfasis a la agenda comercial. Y en ese marco está el TLC con Chile", dijo el canciller.

Nin recordó que ya hay un acuerdo comercial de este tipo, con Chile, pero lo que se trata ahora es de modernizarlo; y para eso esperan contar con el apoyo del partido de gobierno.

Varios dirigentes del Frente Amplio consultados por El País que están en las negociaciones, aclararon que aún no hay decisión tomada, y no hay apuro para hacerlo. Incluso explicaron que la mayoría de la bancada se inclina por no votar el TLC.

En el Partido Socialista y el astorismo se teme que la decisión de la bancada sea contraria a los intereses del presidente Vázquez. Los socialista discutieron en los últimos días y manifestaron su preocupación en el debate en volver a "dejar solo al presidente".

A comienzos de año Vázquez le pidió a su partido que tomase posición sobre el ingreso de Uruguay al TISA y el Frente Amplio decidió que el país no debía participar del acuerdo comercial con EE.UU.

Sin embargo ahora Vázquez no optó por consultar a su par-tido y acordó con su par chile-na. Incluso opinó en declaraciones públicas que espera que la bancada preste sus votos para aprobar el acuerdo. Sin embargo en el Frente hay mayoría para no hacerlo y darle la espalda a su líder en un tema que considera clave.