Mujica "tiene que ser candidato" y hay que convencerlo como a Tabaré Vázquez

El diputado del Frente Amplio por Cerro Largo, Alfredo Fratti, dijo que su candidato a la presidencia de cara al 2019 es José Mujica y que hay que convencerlo para que acepte la postulación.



En declaraciones a Teledía, el legislador del MPP sostuvo que "a un nombre con la aceptación de Mujica, si la biología le responde, no veo por qué tiene que renunciar a ser candidato".

"La edad no es documento ni para una cosa ni para la otra. Hay jóvenes con cabeza de viejo y viejos con cabeza de joven. Yo creo que Mujica está en esa categoría, es un viejo con cabeza de joven", indicó



Fratti aseguró que "que Mujica no quiere ser candidato". "Pero también creo, y esto va por mí, que fuimos a buscar a Tabaré Vázquez tampoco quería ser candidato", añadió.



"Yo le he dicho que no diga tanto que no va a ser porque me parece que por ahí tiene que ser candidato", señaló el diputado. Consultado sobre que le responde el expresidente, afirmó: "Me dice que estoy loco, pero el mundo se hace mucho con los locos".