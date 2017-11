Fracasó intento de acercamiento entre AEBU y el BROU

El conflicto en el Banco República (BROU) está lejos de solucionarse y la elección ayer de la Comisión Representativa del gremio en el principal banco estatal confirmó que su conducción seguirá correspondiendo a los sectores partidarios de mantener una postura de rechazo total al cierre de sucursales.

Lorena Lavecchia, dirigente del sindicato bancario, (AEBU) dijo a El País que las autoridades del BROU han ido cambiando los argumentos para justificar el cierre de la agencia Mercado Modelo. Ahora el directorio argumentó que la agencia no contribuye "al equilibrio de la institución". Según Lavecchia, el directorio planteó ahora que "los números" de la agencia no justificaban que siguiera funcionando como una unidad independiente pese a que al menos hasta junio la sucursal estaba categorizada como "A", o sea que tenía un buen nivel de operativa. "Están mintiendo. Es difícil negociar así. No han podido refutar ni una de las acusaciones del sindicato. Si quieren privatizar van a tener que buscar una mejor excusa porque no nos están convenciendo", señaló.

"Tenemos un mandato de la asamblea, que nos da el rumbo. En principio, nosotros seguimos haciendo lo que la gente que representamos nos dijo que hiciéramos", señaló. Y le respondió a los grupos de AEBU (como las listas 98 y 17) que han pedido un mayor esfuerzo para buscar una salida del conflicto). "Ellos tienen el mismo mandato que tenemos nosotros. Ahora, si yo tuviera tantos vínculos en el gobierno como tienen ellos, intentaría torcer un poco más esta negativa rotunda que tiene el directorio. Si tuviera todos los diputados que tienen todos estos grupos frenteamplistas que tenemos metidos en el sindicato, no sé, creo que los usaría más en defensa de las empresas públicas y los trabajadores y no tanto para el otro lado, haciendo que los trabajadores terminen bajo el yugo del gobierno", señaló.

"Acá el que lideró la negociación colectiva es el directorio del BROU. El ministerio de Trabajo no hace nada al respecto. La agencia Mercado Modelo cerró cuando estábamos negociando. Mientras estábamos negociando cerraron las cajas de Punta del Este y mientras estábamos negociando fusionaron la agencia Centro y El Gaucho. No parece ser que tengamos que ser los trabajadores los que tengamos que dar señales. El que tiene que dar señales es el Directorio, que es el que de alguna manera ha deshonrado sistemáticamente la negociación colectiva", agregó. La semana próxima AEBU analizará medidas adicionales.