Fondo de Solidaridad: ley plantea cambios

Asti plantea modificar las causales del cese del Fondo de Solidaridad establecidas en la última Rendición de Cuentas. Según el proyecto de ley aprobado con los votos de la oposición, los aportes de profesionales dejarían de hacerse con causal jubilatoria.

En la iniciativa del Frente Amplio se agrega a la jubilación el hecho de "cesar toda actividad rentada". "De lo contrario alcanza con que un profesional que se jubile por determinados tipos de causales a los 50 años, como los militares, pueda seguir ejerciendo la profesión por 20 o 30 años más. No tiene sentido que sea una jubilación, sino todas", explicó el legislador. Esta es la única modificación planteada con respecto a las causales jubilatorias, ya que no se cambian los plazos de 25 años de aportes y 70 de edad. "Ninguna de estas dos se modifican", aclaró Asti.

El legislador de Asamblea Uruguay aseguró que con estos cambios se asegura que no se afecten los recursos para otorgar 600 becas del Fondo de Solidaridad. "No queremos decir que se vayan a bajar, pero si no se aprueba esto se tendrían que financiar de otra manera", explicó Asti.

Para el diputado, hay que dar una discusión sobre una posible reestructura del Fondo de Solidaridad. "Consideramos, al igual que la Universidad, que hay que repensar el funcionamiento, porque hay muchas inequidades y profesiones que tienen una actividad profesional muy limitada y puede crear una distorsión muy importante el tener que pagar el Fondo", acotó. Como ejemplo, citó el caso de los egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes.