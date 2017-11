Fondo capital: "Van dos años y no se ha puesto un ladrillo"

En días pasados una delegación integrada por representantes de la Intendencia de Montevideo y de República Afisa, administradora del Fondo Capital, hizo una presentación en la Junta Departamental sobre el avance de los proyectos del fideicomiso, que implican un endeudamiento de casi US$ 100 millones.

La exposición fue duramente criticada por la oposición, incluso desde la bancada de Edgardo Novick, que aprobó con sus votos el préstamo solicitado por la comuna.

Los ediles destacaron que a dos años y medio de gestión del intendente Daniel Martínez, siendo el Fondo Capital el "buque insignia" de su administración, "no se ha iniciado una sola obra de infraestructura importante en Montevideo", ni con financiamiento público ni con privado.

"No podían hablar de obras, porque no se ha movido un ladrillo, ni una carretilla, ni una bolsa de portland. Y han pasado dos años desde que se negoció el préstamo", dijo a El País el edil de Alianza Nacional Javier Barrios Bove.

La mayoría de los ediles de oposición le dieron la espalda a la presentación realizada por la Intendencia, de la que no se hizo un registro taquigráfico. De todos modos, las autoridades municipales anticiparon las fechas de inicio y finalización de seis de las nueve obras que integran esta primera parte del Fondo Capital.

Según la última información municipal disponible, a la que accedió El País, la primera en iniciarse será la remodelación de uno de los tramos de la avenida Belloni, en enero del año próximo, estando previsto que culmine en julio de 2019.

En febrero se espera comenzar las obras de vialidad en la avenida San Martín, que culminarían en mayo de 2019, y en marzo la reparación de otro tramo de Belloni. En tanto, para junio de 2018 se prevé el inicio de la construcción del túnel en Avenida Italia y Centenario (finalizando en julio de 2019); en julio las obras de vialidad en Camino Cibils (que terminarían en abril de 2020), y en noviembre la construcción de nuevas bases operativas y talleres de la División Limpieza, que culminarían a mediados de 2020.

Por el momento, no tienen fecha de inicio las obras de una nueva base de transferencia de residuos en la región Oeste, las de ocho centros de recepción de podas y escombros, ni la de una planta de clasificación de residuos secos.

En la mitad de la gestión.

"El buque insignia de esta administración, que es el Fondo Capital, lleva dos años de gestión. Y Daniel Martínez no ha iniciado ninguna obra importante", observó el edil Barrios Bove.

"Todas las cintas que ha cortado son cosas heredadas de la administración de Ana Olivera: General Flores (polémica además); la avenida del Hipódromo; todos los realojos de asentamientos que se están haciendo; el Intercambiador Belloni... En más de dos años no se ha iniciado ninguna obra de porte, ni con financiamiento público ni con privado", agregó el legislador de Alianza Nacional.

"Entre la aprobación y algún llamado a licitación, se han ido dos años. Tampoco están todos los proyectos ejecutivos ni las licitaciones prontas. El anteproyecto del intercambiador (de Avenida Italia) lo presentaron hace algo más de un mes. Ha sido una tomadura de pelo", se quejó Barrios.

Defraudado.

En tanto, el edil Marcos Laens dijo a El País que existe "malestar" en la bancada de Edgardo Novick porque "votamos algo que entendemos que es urgente para la gente pero la Intendencia todavía no arrancó con ninguna obra".

"Lo que vemos es que hay mucha burocracia. Entendemos que al frente de los principales cargos de la Intendencia tienen que estar las personas más calificadas y no hacer reparto por amiguismo político", agregó el edil.

De todos modos, Laens dijo no estar arrepentido de haber votado el endeudamiento de US$ 94 millones y aclaró que "mientras no haya obras, no se va a gastar un peso".

"Nosotros lo que hacemos constantemente es llamar a los directores. También pedimos que vengan directamente las empresas que sean adjudicadas a rendirnos cuentas. Y hay una petición que yo hice para que nos dieran la posibilidad de que nuestros técnicos tengan alguna reunión con los funcionarios que están trabajando en los temas. Me dijeron que lo iban a consultar con el intendente Martínez, pero nunca hubo respuesta", señaló Laens.

El edil explicó que no fue a la presentación de los representantes de la Intendencia y de República Afisa porque "sabía que no iban a traer ningún avance".

Obras de US$ 20 millones en Avenida Italia.

Según informó la Intendencia a la Junta Departamental, el túnel tendrá 85 metros lineales, más accesos, por debajo del cruce con las avenidas Centenario y Ricaldoni. Esta obra principal irá acompañada de otras complementarias dentro del área delimitada por Bulevar Artigas, 8 de Octubre, Luis Alberto de Herrera y Ricaldoni.

En este sentido, se destacan "modificaciones geométricas y cambio de sentidos circulatorios en Albo entre Avenida Italia y 8 de Octubre, flechamientos, rediseños de cruces peatonales y de dársenas, obras de gestión de tránsito, proyecto de ciclovía y accesibilidad universal con veredas a nuevo y rampas". Se incluyen también intervenciones de diseño urbano, áreas verdes, equipamientos y desvíos por afectación a los servicios públicos. El costo de esta obra sería de unos US$ 20 millones.

Posiciones.

Los blancos excluidos de hacer un seguimiento La Comisión de Seguimiento del Fondo Capital, que recibió en la Junta a la delegación de la IMM y de República Afisa, está integrada únicamente por quienes votaron el endeudamiento, según una decisión que se tomó cuando se hizo el acuerdo entre la bancada de Novick y el Frente Amplio. El Partido Nacional pidió integrarla, pero se le negó esa posibilidad.



"La comisión no viene trabajando ni juntándose como debería hacerlo, por lo tanto, no hay tal seguimiento. Y no hay ninguna obra del Fondo Capital en Montevideo, no vemos ni una bolsa de portland en los lugares donde se dijo que se iban a hacer. Cuando se creó una comisión de seguimiento en la Junta Departamental nos dijeron que no podíamos participar. Entonces, entendemos que ese cuerpo, además de funcionar mal, carece de transparencia", declaró el edil Diego Rodríguez Salomón.



El legislador de la lista 404 indicó que en su momento el sector Todos, de Luis Lacalle Pou, citó a la agrupación departamental de gobierno para tratar el tema y resolvió no apoyar el Fondo "porque no queremos seguir endeudando a Montevideo más de lo que está". "Esto es porque creemos que con los recursos genuinos de la Intendencia se pueden hacer muchas obras", concluyó.

Un anuncio de campaña que se desdibujó

El Fondo Capital es un fideicomiso para obras que en campaña electoral Martínez anunció sería de US$ 500 millones, que después bajó a US$ 250 millones y que por falta de votos en la Junta terminó acordándose con el sector mayoritario de la oposición (la bancada de Edgardo Novick) en US$ 94 millones.

En la última presentación, realizada en días pasados en el legislativo comunal, muchos ediles le dieron la espalda a los anuncios.

Como representantes de la bancada de Edgardo Novick estuvieron presentes Roberto Gossi, quien preside la Comisión de Seguimiento, y un suplente de la edila Fátima Barruta (quien ya no responde al líder del Partido de la Gente). Del sector Alianza Nacional, concurrieron los ediles Cristina Ruffo y Javier Barrios Bove.

En tanto, la delegación visitante estuvo integrada por dos representantes de República Afisa, el secretario general de la IMM, Fernando Nopitsch, un funcionario municipal a cargo de la parte de Proyectos de la comuna y los directores de Desarrollo Urbano y Movilidad, Silvana Pissano y Pablo Inthamoussu, respectivamente. Estos dos últimos no hicieron uso de la palabra.

También estaba previsto que fuera el director de Desarrollo Económico, Juan Voelker, quien finalmente no concurrió.