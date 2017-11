Fondes: ampliarán la denuncia judicial

El diputado blanco Rodrigo Goñi ampliará la denuncia penal por el manejo del Fondes, luego de que el presidente del Inacoop, Gustavo Bernini, reconociera en el Parlamento que a pesar de que una multinacional venezolana (Venvidrio) otorgó un préstamo puente de US$ 14,5 millones a la empresa Envidrio, esta nunca devolvió al organismo encargado de financiar a las cooperativas US$ 6 millones que había recibido. "Sé que los venezolanos pusieron dinero. En el balance están los US$ 14,5 millones de los venezolanos de Venvidrio", confirmó Bernini en la Comisión de Cooperativismo de la Cámara de Representantes, según consta en la versión taquigráfica.

Envidrio está asociada a la multinacional Venvidrio y para hacer su nueva planta, Venezuela se comprometió a otorgar US$ 14,5 millones, de los cuales ya había adelantado una parte. Cuando Envidrio pidió en 2014 al Fondes US$ 6 millones se le contestó que se le otorgaba el préstamo con la condición de que el monto fuera devuelto con la capitalización venezolana. "Lo que decían era: vamos a prestarle hasta que Venezuela ponga los US$ 14,5 millones", explicó el legislador a El País.

Según Goñi, la duda hasta ahora era si Venezuela había puesto el dinero para la capitalización, lo cual fue confirmado por Bernini en la Comisión de cooperativismo. El legislador entiende que al no haber cobrado el Fondes, "hay una irregularidad". "La empresa estatal de Venezuela puso toda la plata comprometida, los US$ 14,5 millones, pero nunca se le pagó al Fondes los US$ 6 millones que se prestaron en 2014. Para mí esto es grave", afirmó.

Los primeros US$ 5,5 millones de pérdida del primer préstamo ya son parte de la demanda presentada ante el Juzgado del Crimen Organizado y ahora se sumarán los otros US$ 6 millones. "Ahora sí surgen elementos nuevos para ampliar la denuncia penal, en cuanto habiendo reconocido Bernini que Venezuela cumplió con la capitalización, se admite que no hubo ninguna devolución al Fondes. Es un elemento que agrava la denuncia realizada, porque el Fondes dejó ir US$ 6 millones que le correspondían. Más que irregularidades hay desvío de fondos", señaló Goñi.

Antes de presentar la ampliación de la denuncia, Goñi consultará a los otros demandantes: el también blanco Jaime Trobo y el exdiputado Gonzalo Mujica.