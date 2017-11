Fiscalía afirma que absolución del hombre acusado de abuso es "absurda" y "peligrosa"

El fiscal Rodrigo Morosoli presentó días atrás un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que revea el fallo del Tribunal de Apelaciones, que absolvió a un hombre que estuvo preso durante 14 meses por un caso de presunto abuso sexual a su hijo.



El caso de Humberto Cabrera se dio a conocer a fines de octubre a raíz de una nota publicada por El Observador. El hombre había sido liberado luego de que la evidencia en su contra, basada en la denuncia de una niñera y las declaraciones grabadas del menor, fuera débil.



Según el tribunal, el relato del niño explicando los abusos sufridos fue guiado por la niñera. Por este caso, además, la madre del menor perdió la tenencia.



Cabrera dijo que quería dar a conocer su historia para que "se sepa que soy inocente, porque para muchos soy un violador". Días después, el hombre publicó una carta en la que afirmaba que lo que le ocurrió fue "una tragedia” y que tanto su esposa como él son "padres responsables, atentos y ocupados siempre en la crianza de nuestros hijos; en nuestro hogar reina el amor y el respeto; las buenas costumbres y la educación prevaleció en los valores transmitidos por nuestros respectivos padres".



Sin embargo, el fiscal Rodrigo Morosoli, quien en primera instancia había solicitado al juez Marcelo Souto el procesamiento de Cabrera, decidió interponer un recurso de casación, ya que los argumentos del Tribunal de Apelaciones para absolverlo son "absurdos" y "peligrosos".



Según informó hoy el semanario Búsqueda, en el recurso, Morosoli afirma que el tribunal se basó en un "único argumento" para su decisión: que el relato del niño fue "guiado" por la niñera.



Sin embargo, la Fiscalía indica que el niño confirmó estos hechos en el juzgado, con el juez, el fiscal y el abogado defensor del padre presentes.



Según la Fiscalía, la descripción de los hechos fue hecha "en forma clara y espontánea", utilizando un lenguaje "acorde con su edad" y no había indicios de que estuviese "repitiendo un discurso aprendido".



Apreciaciones similares sobre el relato del menor fueron hechas por un perito psicológico del Instituto Técnico Forense, quien además observó un "vínculo conflictivo con características agresivas de índole verbal, psicológica y puntualmente física por parte del señor Cabrera hacia su pareja".



Otro perito, en este caso del Poder Judicial y "entrenado especialmente para detectar relatos inducidos en materia de abuso sexual", señala la Fiscalía, "validó el relato" del hijo de Cabrera.



También la psicóloga del centro educativo al que el niño asiste escuchó su relato, quien dijo ante el Juzgado que la narración fue "espontánea y acorde a su edad". "Tenemos pues, un segundo profesional que accedió de primera mano al relato del niño, lo validó y descartó cualquier inducción por parte del adulto", señala el fiscal en el recurso de casación, añadiendo que "todos ellos descartaron expresamente la hipótesis de inducción por parte de la niñera, remarcando la espontaneidad y confiabilidad del relato".



El escrito, señala el semanario Búsqueda, indica también que el audio de la niñera no fue tenido en cuenta como prueba de cargo ni incorporado al juicio por el juez Souto. "¿Cómo es posible que el tribunal sostenga que el relato de la víctima 'puede ser catalogado como coherente, conteste' y al mismo tiempo concluya que fue inducido por la niñera? El absurdo es evidente y así, el único argumento absolutorio cae por su propio peso".



Además de las declaraciones de los profesionales, el recurso plantea que, luego del procesamiento con prisión de Cabrera, se solicitaron nuevos medios de prueba. Una pericia realizada a la computadora y el celular del hombre arrojó que en los aparatos se encontraban imágenes de pornografía infantil "que habían sido eliminadas previamente por el usuario".



Esto también "permitiría ampliar el elenco de delitos tipificados en el auto de procesamiento", pero "la investigación no podrá avanzar sobre este punto" en caso de que se ratifique la absolución.



También se encontró en la casa de Cabrera una nota escrita por el hombre, que dice: "Cuando nació me enamoré de él, es mi sueño, pero estoy siendo el peor padre a veces (...) no puedo con mi ira (...) hace años pienso en suicidarme y no tengo el valor".



La Fiscalía concluye que, en caso de que el Tribunal de Apelaciones considerara excesiva la prisión preventiva para Cabrera, podría haber solicitado su excarcelación sin clausurar la causa, ya que "claramente había elementos pendientes de diligenciamiento, decisivos para la dilucidación de la investigación".