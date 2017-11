Fiscales alertan falta de coordinación con la Policía para implementación del nuevo CPP

Los fiscales letrados elevaron un comunicado a la Comisión Directiva en el que alertan la falta de "reuniones de coordinación entre fiscales y policías suficientemente efectivas para la implementación del nuevo Código de Proceso Penal (CPP)".



Además expresaron que este nuevo sistema "cambiará sustancialmente el formato de la Justicia" y que además de ser un cambio normativo implica también un cambio cultural.



El CPP "brinda mayores garantías a los justiciables, pero también desarrolla importantes beneficios libertarios", indican en el comunicado.



Por otra parte reclaman que "los mecanismos de implementación conllevan importantes inconsistencias que la Asociación de Fiscales ha establecido y son el comentario permanente de muchísimos operadores del sistema judicial".



"El programa de computación SIPPAU, al día de hoy, 24 horas antes de la entrada en vigencia del Código, no tiene aún implementación práctica", alertaron a modo de ejemplo.



"Desde ya deberíamos pedir en forma pública disculpas a la sociedad por los múltiples inconvenientes que se generarán, como ya lo expresó el presidente de la Suprema Corte de Justicia".



Los fiscales agregaron una vez más que "es previsible un mal funcionamiento del sistema y no queremos ser parte de ello".



El nuevo Código de Proceso penal comenzará a regir mañana miércoles y se pasará de un sistema inquisitivo a uno acusatorio donde será el fiscal —y no el juez— quien desarrolle la investigación.