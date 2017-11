Fiscales cumplen "turnos de 12 horas" que "vulneran" sus derechos laborales

La presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), Dora Domenech, advirtió que la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), vigente desde el 1° de noviembre, se está convirtiendo en un "caos" para su rubro.



En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, Domenech señaló que aún "es prematuro" hacer una evaluación sobre si el nuevo CPP es bueno o malo, pero desde el inicio "estamos viviendo un caos en materia de implementación, desde la organización del trabajo".



Como punto fundamental de esta situación, indicó que la Fiscalía pautó "turnos de 12 horas con una carga de trabajo que significa una verdadera vulneración de nuestros derechos al trabajo que se puede asumir y a las horas de descanso".



En este sentido, mencionó que los fiscales que fueron asignados para trabajar con los casos que se presentaron cuando aún estaba vigente el viejo Código "nos encontramos con la sorpresa de que también debemos cumplir turnos nocturnos los domingos, entrando a las 20 horas y saliendo a las 8" del lunes.

Además, Domenech señaló que esos fiscales no han sido capacitados en la implementación del Sistema de Información y gestión para la implementación del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay (Sippau), el sistema informático creado para este Código. "Yo tengo un turno nocturno el próximo domingo, no conozco ni siquiera la tablet que se va a usar y sin embargo es de uso obligatorio", criticó.



Alertó que en seis días de implementación de nuevo CPP se han recibido "más de 100 llamadas" de la Policía y que "cada llamada implica una resolución a adoptar para el fiscal, lo que "pone en riesgo la eficiencia de la función y la salud de los fiscales". "No se puede exigir perfección o eficiencia a un fiscal que viene trabajando 12 o 14 horas sin dormir", sentenció.



Según pudo saber El País, el viernes 3, el sistema informático de Fiscalía funcionó en forma interrumpida, lo que generó atrasos en los comienzos de audiencias.



Técnicos de la Fiscalía General de la Nación tratan de solucionar los problemas informáticos del Sippau, mientras tanto el sistema de formalización se realiza en forma manual.



La Suprema Corte de Justicia responsabilizó a la Fiscalía General de la Nación sobre los problemas operativos. El nuevo sistema también recibió cuestionamientos de la gremial de fiscales.