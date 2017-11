Fiscales muy críticos con aplicación de nuevo CPP

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) emitió ayer un comunicado en el que critica con firmeza varios aspectos de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y lo remitió a consideración del fiscal general de la Nación, Jorge Díaz.

Representantes de AMFU se reunirán esta mañana con Díaz, respondiendo a una convocatoria de este, a los efectos de analizar la marcha de la implementación del nuevo CPP, que entró en vigencia el pasado 1° de noviembre.

Según los magistrados "se observan múltiples desajustes en el funcionamiento" del nuevo CPP, tales como las fallas del sistema informático en que el nuevo procedimientos se apoya y la carga laboral a la que se ven sometidos los fiscales.

Respecto del sistema informático, los fiscales sostienen que "ha fallado en forma reiterada, distorsionando la actividad de persecución penal llevada a cabo". Sobre el asunto sostienen que los planteos realizados en ese sentido a la Fisca- lía General de la Nación "no fueron oportunamente considerados".

Los fiscales sostienen que la carga horaria "violenta sus derechos laborales" y aseguran que "llegan extenuados a las audiencias de formalización sin la capacidad debida para la dialéctica confrontativa del nue- vo sistema en la persecución de delitos, en clara violación al derecho de víctimas y justi- ciables".

En referencia a las declaraciones de Jorge Díaz en las que sostuvo que los fiscales "somos funcionarios públicos que no tenemos límite de jornada", la gremial de los fiscales aduce que "no es aceptable que no exista límite horario a la labor de los funcionarios públicos". Si bien se admite "estar a la orden para la función extraordinaria", los fiscales sostienen que "de ahí a entender que en forma orgánica, permanente y diagramada se planifique una vulneración sistemática de los derechos laborales, hay una diferencia insalvable".

Por otra parte, los magistrados dejan constancia que no comparten el sistema de turnos que creó el nuevo CPP.

Al finalizar el pronunciamiento la gremial de los fiscales sostiene estar "a la espera de que se verifiquen las modificaciones necesarias", pese a lo que deja constancia expresa de que ello es "sin perjuicio de los accionamientos en los ámbitos pertinentes".