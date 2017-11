Fiscal interpondrá recurso contra fallo que absolvió a padre de haber abusado a su hijo

El fiscal letrado de 3º turno de Maldonado, Rodrigo Morosoli, interpondrá un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia contra el fallo que absolvió a un padre de haber abusado de su hijo.



El recurso será presentado en las próximas horas según confirmó Morosoli a El País. El expediente pasará ahora a la órbita de la Suprema Corte cuyos ministros confirmarán o no el fallo en segunda instancia.



Según consignó esta semana El Observador, Humberto Cabrera, fue procesado por el juez Marcelo Souto, entonces a cargo del juzgado penal de 10º turno de Maldonado. El pedido de procesamiento fue solicitado por Morosoli.



La información sostuvo que Cabrera fue detenido y luego procesado por atentado violento al pudor contra su hijo, con la única prueba del audio grabado por la niñera.



Según una pericia privada realizada al niño por la psiquiatra infantil Jacqueline Maidana, el hijo dijo que estaba enojado con la niñera porque lo "engañó".



"Me prometió regalarme un Ricardito y un paquete de galletitas waffles si yo contaba una historia, un secreto malo de mi mamá y mi papá (... ) me dijo que si no le decía eso a los señores, no me iban a dejar ir", expresa la pericia. Madaina además descartó el abuso.



El 4 de octubre, el el Tribunal de apelaciones penal de tercer turno lo absolvió y decretó su inmediata liberación.



Por unanimidad los ministros Eduardo Borges, Julio Olivera y Pedro Salazar indicaron que la "prueba fundamental", en referencia al video, en la que se basó el juez "flaquea", puesto que el diálogo en el que el niño cuenta el presunto abuso fue "guiado por la niñera".



Una vez en libertad, Cabrera anunció que demandará al estado por haber sido detenido durante más de un año de forma indebida.