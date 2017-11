Fiscal pidió procesamiento sin prisión para el capataz que golpeó al peón de Salto

El fiscal letrado de Salto, Ricardo Lackner, solicitó a la Justicia el procesamiento sin prisión del capataz que golpeó con un rebenque al peón rural Hugo Leites, por entender que es responsable de un delito de lesiones personales y las actuaciones realizadas ameritan su enjuiciamiento.



En el pedido, Lackner manifiesta que no corresponde prisión preventiva para el capataz de la Colonia Itapebí "atendidas las circunstancias del caso, ubicación del domicilio y lugar de trabajo, y en particular en consideración a las resultancias de la pericia psicológica que se le practicara".

En el documento del pedido, se sostiene que el día del incidente, el peón y el encargado “llegaron a la portera en sus respectivos caballos y el primero le reprocha al segundo que sigan trabajando: “Estamos regalados, estamos trabajando del sol a sol”, le dijo. El encargado le dijo que si no estaba conforme se buscara otro trabajo.



Allí comenzó un intercambio y el peón dijo algo que “despertó una reacción violenta” en el encargado: “Cuando me dijo cuzco me tocó, un cuzco ni un perro es de esos que andan en la calle tapados de sarna….”. Luego, el encargado lo golpeó con un rebenque.



“Le pegué un lazazo al hombre, me tiró un mangazo, le pegué otro lazazo por arriba de las paletas, se cayó, salió gateando…echó mano al cuchillo. Le di tres o cuatro lazazos por las marcas que tiene”, reconoció el encargado según el documento.