Las fiestas que abren el verano

La temporada estival está a la vuelta de la esquina. Punta del Este calienta motores para lo que puede ser una temporada histórica a nivel turístico, apuntalada por una relación de precios favorables en la región. Antes del clímax de enero, el principal balneario recibirá a los miles de turistas de diciembre con una intensa batería de eventos y fiestas. Aquí van las principales atracciones que darán inicio a la temporada 2018.

Un megaevento de moda y música será una de las propuestas más masivas del próximo mes. El 28 de diciembre la península estará convulsionada por Pantene Punta del Este Fashion Show, para el que se espera una convocatoria de 10.000 personas. Se trata de un espectáculo gratuito al aire libre para el que se cerrarán varias calles en torno a la parada 1 de la Mansa para montar un escenario de 13x15 metros y una pasarela de 15 metros de largo. Sobre ella se podrán ver colecciones de diseñadores top, pasadas de celebrities de las dos orillas, varios shows musicales para disfrutar en familia y un cierre de fuegos artificiales. La apuesta al glamour se verá reflejada en la producción de moda que llevará el sello de Matilda Blanco y Rosario San Juan. La conducción, en tanto, estará a cargo de Claudia Fernández y Fernando Cristino, quien también está al frente de la organización de esta iniciativa junto a la Intendencia de Maldonado. María Fernández, encargada de la prensa del espectáculo, anticipa que Pantene Punta del Este Fashion Show buscará ocupar el lugar del gran show de la moda que dejó vacante los recordados desfiles de Roberto Giordano.

Enjoy Punta del Este no se queda atrás. La apertura de la temporada es una prioridad para el monstruo de la Mansa, y por eso los últimos días de diciembre serán a pura fiesta. Varias de ellas están dirigidas especialmente al público brasileño que suele elegir la costa uruguaya para pasar fin de año. El 29 de diciembre realiza la fiesta electrónica Hedkandi, que reúne a más de 800 personas en los jardines del hotel. Al día siguiente se lleva adelante 300 Al Mare, una sunset party (fiesta al atardecer) sobre Ovo Beach, el emblemático parador del resort.

Javier Azcurra, gerente de relaciones públicas de Enjoy Punta del Este, anticipa que también le interesa inaugurar el verano con un show "mediático". En ese sentido, hay conversaciones avanzadas para concretar un lanzamiento de temporada con la estrella teen argentina Oriana Sabatini junto al Dj residente de Ovo Night-club, Ale Lacroix. "Pensamos desde una perspectiva multimercado porque tenemos que atender a Argentina, Brasil y Uruguay. Analizamos y medimos a través de nuestros clientes y sus gustos", explica.

A su vez, Enjoy Punta del Este pondrá muchas de sus fichas a un espectáculo teatral. El 16 de diciembre se estrena Stravaganza en el Salón Montecarlo del hotel. La propuesta no tiene precedentes en el balneario: un show a la altura de los de Las Vegas para el que hubo una inversión de más de dos millones de dólares en la puesta en escena, y que pretende exhibirse a lo largo de toda la temporada. Cuenta con la dirección artística de Flavio Mendoza y la actuación de dos valores nacionales como Maxi de la Cruz y Claudia Fernández.

El parador Imarangatú de la parada 7 de la Mansa suma otra fiesta en diciembre. El local se renueva por completo para esta temporada y lo celebra con un primer gran evento Sunset Lovers el jueves 28 desde las 16 horas. La lista de Dj invitados son Dutra Vila, Thiago Matthias y Álvaro Quartino.

Los que prefieren el deporte por encima del baile tendrán su propia actividad de gran magnitud para disfrutar en el Este. El 2 y 3 de diciembre se desarrollará la segunda edición de Eroica Punta del Este, un evento internacional que consiste en una carrera no competitiva de ciclismo por cuatro circuitos de la ciudad. Se le agrega el Festival Eroica en la plaza del faro de la península, donde se instalan foodtrucks, bandas de música, concursos y desfiles de bicicletas antiguas.

Fin de Año.

Si de eventos en diciembre se trata, el punto neurálgico ocurre la noche del 31 de diciembre. Miles de turistas eligen recibir el año nuevo en festejos multitudinarios y la oferta de Punta del Este satisface ese interés. La fiesta más grande es la clásica Box. Ésta va por su novena edición y el año pasado alcanzó su récord de 9.700 entradas vendidas. El descomunal evento ocupa cinco hectáreas de la zona de El Jagüel y para esta edición contará con la actuación del conocido Dj argentino Meme Bouquet. Es la fiesta elegida por los más jóvenes, aunque hay una vip apartada que aloja a turistas de hasta 50 años que disfrutan de la música y de la llamativa puesta de pantallas gigantes y luces láser.

Hay muchas opciones más para esta fecha. Aquellos que deseen recibir el año nuevo sobre la playa podrán participar de La Pixel, que está pensada para un público mayor que el de la fiesta anterior. La playa elegida para el evento aún no está definida, aunque está confirmada la presencia del Dj Otto Bunge. Por otro lado, la mediática actriz y Dj argentina Calu Rivero animará otra gigantesca fiesta: la Sensation en el estratégico punto del Club de la Playa (Manantiales) con vista al mar. Esta propuesta reunió en su edición anterior a 1.300 personas, en su mayoría argentinos en torno a los 30 años. Es que el evento está diseñado principalmente para el público de la vecina orilla; de hecho los puntos de venta se encuentran allí. Y así como los turistas argentinos tienen propuestas propias, los brasileños que copan Punta también. La Réveillon es la representativa fiesta que concentra la mayor cantidad de los turistas que llegan desde Brasil y que este año se efectuará en la península. La lista no termina: La Margarita en Mantra y We Celebrate, son otras alternativas para el público juvenil que opta por la música "cachengue" en lugar de una noche de electrónica.