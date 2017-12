El festival Piria Music terminó mal: el viento derrumbó el escenario y hubo heridos leves

"Un violentísimo temporal de viento, lluvia y descargas eléctricas, arrasó en un instante el escenario de Piria Rock, segundos después de que nuestros manágers resolvieran categóricamente no tocar, luego de algunas discusiones con parte de a organización empecinada en lo absurdo". Así comienza la publicación en la que La Trampa cuenta lo que sucedió anoche en el festival de música en Piriápolis.



En la página de Facebook del evento, Piria Musica, se informó sobre la madrugada que solamente hubo heridos leves, además de los daños materiales.



"Agradecemos su preocupación, no lamentamos perdidas humanas que es lo más importante. Sólo lesionados leves hasta el momento", publicaron en la red social.



La comisión informó también que debieron acudir bomberos, ambulancias y efectivos de seguridad para ayudar a evacuar el lugar.



"Se vivieron momentos de mucha angustia. El escenario como habrán visto sufrió importantes daños, así cómo todo lo que se encontraba en el predio", continúan.

Por su parte, en la fanpage de La Trampa, también contaron que "fueron momentos de caos absoluto y de muchísima angustia, preocupados por nuestros amigos del equipo técnico al que perdimos de vista cuando la mole de acero cedió y se desplomó sobre el escenario".



Cuentan además que "se cortó el suministro de energía y todo quedó a oscuras en el momento en que otra segunda ráfaga de viento cargada de tierra y polvo no nos dejaba abrir los ojos para mirar hacia atrás o para poder dar una mano, mientras todo tipo de objetos que volaban en la oscuridad nos golpeaban como proyectiles".



"Realmente el panorama no era alentador y esos minutos fueron desesperantes. No sabíamos qué había debajo de las toneladas de metal y equipos", agregan.

Según informa el semanario local La Prensa, esta era la 5ª edición del festival y se venía desarrollando con éxito, cuando ya habían tocado Vicios, Dostrescinco, La Triple Nelson, Trotsky Vengarán y Once Tiros. Estaban por tocar La Trampa y Buitres.



Cuando terminó de tocar Once Tiros, Alberto Miranda, uno de los integrantes de la comisión organizadora, habló al público y dijo que por la advertencia meteorológica de nivel naranja que regía se suspendía el festival.



Miranda terminaba de hablar cuando una ráfaga de viento derribó el escenario y voló las carpas de la plaza de comidas y de la expoferia.