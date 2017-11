Fenapes amenaza con paro general el jueves 9 si mañana no llega a un acuerdo con el CES

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaría (Fenapes) convocó a un paro general para el jueves 9 de noviembre en caso de no alcanzar un acuerdo este lunes con el Consejo de Educación Secundaria (CES) por la cantidad de grupos que son designados para 2018.



El paro se resolvió durante la asamblea general de delegados realizada este domingo para analizar el cronograma de elección de horas para el próximo año. La medida se hará efectiva en caso de que al miércoles no se llegue a un acuerdo con Secundaria.



La Asamblea resolvió además entrar en un cuarto intermedio hasta el próximo sábado 11 de noviembre.



La aspiración de las comunidades educativas, tras una recorrida que hizo Secundaria, era la creación de 256 nuevos grupos en todo el país. Las tres cuartas partes de estas nuevas clases eran pensadas para bachillerato, que es donde se está modificando más la demanda. Esta situación molestó al sindicato.



En la capital, Secundaria pretende reducir 32 grupos de primer año. A cambio, estaría creando algunos específicos para alumnos de extraedad, con planes de estudio que no reciben el apoyo de la asamblea docente.



En segundo año de Montevideo, el saldo de clases quedaría igual que ahora, aún creciendo la matrícula, y ya para tercero habría ocho nuevos grupos.

La creación de un solo grupo implica, en promedio, $ 1,4 millones. Sin embargo, Secundaria arrastra un déficit presupuestal que superará los $ 250 millones al término de este año.