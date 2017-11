Famosos víctimas del delito

"Por favor, pará. Te juro que no tengo nada importante", rogó la conductora Catalina Ferrand aferrada a su cartera. Pero no hubo caso. El ladrón que le había roto uno de los vidrios traseros del auto cinchó más fuerte que ella y se llevó su bolso.

"Me robó todo. Los documentos, las tarjetas. Me recalenté en el momento pero le pasa a todo el mundo, ¿qué voy a hacer?", se pregunta sin consuelo. Es que la inseguridad ciudadana no discrimina. No importa el género, la edad, la clase social ni el barrio; cualquiera está expuesto a la violencia de una rapiña o un hurto. Los famosos que todos los días se dibujan una sonrisa para salir en televisión, también.

Ellos son parte de los afectados en las 8.544 rapiñas y 54.122 hurtos que hubo en Uruguay durante el primer semestre de 2017, según las cifras del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. La diferencia es que su furia tras ser víctimas del delito se multiplica por los medios y las redes con mayor facilidad. Y este año, más que nunca, las figuras públicas hicieron saber su malestar frente a la inseguridad ciudadana por vivirla en carne propia. "Festejen…", ironizó Ferrand en un tuit tras el robo.

Su compañero de Día a Día, Marito Padrón, pasó por una situación parecida el último verano. En pleno Punta Carretas, el cocinero fue abordado por un delincuente que le quiso arrebatar el celular. Tras un violento forcejeo, el aparato terminó en el jardín de una casa y el ladrón se le llevó su bolso. El carismático chef de VTV salió del episodio con una mano lesionada.

Y hay más casos. También a comienzos de año, la reconocida periodista de TNU Ana María Mizrahi dio cuenta a través de Facebook de una mala experiencia de esta naturaleza. En el frente de su casa, un delincuente le abrió la puerta del auto y le arrancó la cartera de las manos. Hubo un forcejeo en el que, tal como suele suceder, el ladrón salió victorioso. Se hizo del celular y de la cartera de la periodista.

Los celulares son el botín preferido de los delincuentes que van por una rapiña. Eso lo aprendió también la periodista de Santo y Seña Ana Matyszczyk la noche que estaba en la esquina de Bulevar Artigas y 21 de Setiembre esperando para encontrarse con amigos, poco antes de debutar en la pantalla junto a Ignacio Álvarez.

La joven hablaba por teléfono hasta que sintió un fuerte golpe en la mano que sostenía el celular y quedó sangrando. Un muchacho la agarró del pelo y le pegó patadas hasta que logró su objetivo: quedarse con su iPhone. Gracias a la tecnología GPS y con ayuda de la Policía, Matyszczyk recuperó el celular pero no la tranquilidad suficiente como para volver a salir sola a la calle. "No voy sola a ningún lado. Antes caminaba sin importar la hora, pero ahora me muevo en Uber aunque sea por dos cuadras", asegura.

Tres días antes de casarse, Martín Kesman también sufrió la delincuencia. Estacionó el auto a las seis de la tarde en el corazón de Pocitos y cuando volvió a los 10 minutos lo encontró con un vidrio roto. Un ladrón se había llevado la computadora con todo su material y una mochila que estaba escondida en el vehículo.

"Había porteros y estaba lleno de gente pero nadie reaccionó. Es que hay tanta violencia…", se apena el hijo de "el Mariscal". El periodista salió a buscar rastros de la mochila pero sin suerte. No es la primera vez que le pasa. Años atrás, al regresar a su auto se llevó la ingrata sorpresa de que los amigos de lo ajeno se habían hecho de su disco favorito de los Rolling Stones.

Kesman padeció las consecuencias de la inseguridad pero sin tener que enfrentar a los ladrones en persona. El mediático productor Diego Sorondo sí le vio de cerca la amarga cara a la delincuencia cuando fue a visitar a su madre por la zona de Malvín.

Hace menos de un año, precisamente el 19 de noviembre de 2016, estacionó su camioneta sobre la calle Colombes, y cuando miró al costado para abrir la puerta tenía un arma de fuego apuntándole en la cabeza. Del lado del acompañante, había otro hombre encapuchado con un revólver sobre su novia. Había dos muchachos más en otro vehículo esperando por ellos. "Estaban ansiosos y agresivos", recuerda Sorondo. Los bajaron de la camioneta con violencia y les exigieron las llaves del auto. El productor, nervioso y aterrorizado, buscaba en sus bolsillos pero no lograba encontrarlas, por lo que el ladrón le comenzó a gritar: "Te pego un tiro". Las llaves estaban puestas en la camioneta y, cuando los delincuentes lo notaron, se marcharon en ella. Se llevaron mucho más que el vehículo, ya que Sorondo viajaba al exterior justo al día siguiente y tenía todos los dólares y la documentación para el viaje en la guantera. Un mes después la camioneta reapareció: los criminales la utilizaron para una rapiña en el Géant, con tiroteo incluido, que cobró notoriedad pública y terminó con uno de los delincuentes procesado con prisión.

El año pasado, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había advertido del aumento de esta modalidad de rapiña. Observó que antes lo común era el hurto del vehículo estacionado pero sin ocupantes. Pero esto cambió en el último tiempo. "Hay una pérdida de respeto a la vida. Ahora está el robo de autos mediante rapiña y no por hurto", analizó.

Puertas adentro.

Si padecer la inseguridad en la vía pública es una experiencia traumática, para muchos puede ser peor sentirla en su propia casa o negocio. Fue lo que le pasó a Cecilia Faccio, conductora del programa Día de Perros de Monte Carlo Tv.

Ella tiene un negocio en la zona de Villa Dolores y hace apenas 20 días pasó la jornada laboral más estresante de su vida. El reloj marcaba las 16:45 cuando dos hombres encapuchados entraron con armas de fuego al local y le apuntaron a un niño de cinco años que estaba ahí presente. "Por suerte el nene se quedó tranquilo", recuerda la comunicadora. Y cuenta que los ladrones le "tiraron un termo con agua, rompieron una computadora y decían groserías todo el tiempo". Entre las pertenencias que se llevaron estaba su celular, el cual permite el rastreo satelital. Cuando los ladrones abandonaron el comercio, Faccio pudo identificar que su celular estaba en el barrio 40 Semanas. Sin embargo, el juez no dio orden de allanamiento y la conductora no recuperó ninguno de sus objetos de valor. "Los policías tenían todos los datos: cuál era el auto que usaban y dónde estaban, pero no los dejan actuar", se queja.

Dos meses atrás, el director argentino José María Muscari atravesó una situación de este estilo en su sala de ensayo en Montevideo.

Estaba realizando los últimos ajustes días antes del estreno de la obra Falladas junto a su elenco, cuando escuchó un ruido que llamó su atención. Uno de sus colaboradores bajó las escaleras de la casa donde ensayaban en la zona de Pocitos y vio a dos extraños en busca de dinero. Rápidamente, Muscari y sus actrices se encerraron bajo llave en la habitación y llamaron a la Policía. "No sabía qué hacer. Intentaba calmar a las chicas y calmarme a mí", relata el mediático. Cuando los oficiales llegaron, los asaltantes ya se habían retirado y sin nada de valor. Pero el susto quedó. "Fue una situación angustiante", lamenta el argentino.

El robo que terminó con una actriz en un CTI

Los famosos uruguayos que son noticia por ser víctimas del delito no es cosa de ahora. Uno de los casos más recordados es el de la actriz Graciela Rodríguez, que sufrió un intento de robo en la puerta de su casa por el que terminó internada en el CTI. En 2010, fue abordada por un ladrón en moto que quiso robarle la cartera. Empezaron a forcejear y Rodríguez cayó al piso, golpeándose fuertemente la cabeza. Quedó internada en un hospital por siete días. Otros famosos que padecieron la inseguridad años atrás: a Jorge Denevi le hurtaron su casa en varias ocasiones, y a Victoria Rodríguez la intentaron robar mientras esperaba a su hijo en la escuela.