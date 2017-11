Familiares de detenidos desaparecidos exigen "remoción inmediata" de Manini Ríos

La organización Madres y familiares de detenidos desaparecidos exigió hoy la "remoción inmediata" del comandante en jefe del Ejército, el general Guido Manini Ríos, por brindar datos de enterramientos "falsos".



En una conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Elena Zaffaroni, integrante de la organización, leyó un comunicado en el que se relata que el pasado 20 de septiembre, Manini Ríos se reunió con el Grupo de Trabajo por la Verdad y Justicia y el ministro de Defensa Jorge Menéndez, para "aportar datos donde se marcó la ubicación de un supuesto detenido desaparecido".



En la reunión, que se llevó a cabo en el Ministerio de Defensa, el comandante en jefe del Ejército "entregó un plano del Ministerio de Transporte y Obras Públicas" que indicaba "la zona donde estaría el enterramiento", pero nunca permitió que los antropólogos que trabajan con las excavaciones "se reunieran con la persona que le dio la información para chequear".



Sin embargo, "lo informado por el comandante en jefe resultó falso, se excavó y no hubo hallazgo", denunciaron los familiares, y añadieron: "El terreno allí no tenía ningún rastro de haber sido alterado".

La excavación se llevó a cabo entre el 21 y el 23 de noviembre en una chacra ubicada en Camino Pajas Blancas y Leoncio López, dependiente del Grupo de Artillería N° 1.



Uno de los lugares señalados en el predio era un parrillero. Sin embargo, al revisar planos de la Fuerza Aérea se constató que había sido construido recién en el año 2002.



"Las Fuerzas Armadas demuestran una vez más que no están dispuestas a cambiar de rumbo; en estos años hemos denunciado continuas demoras en el procesamiento de las causas judiciales, en los trabajos de búsqueda, en el esclarecimiento de robos y amenazas como sucedió en el laboratorio de los antropólogos o las del Comando Barneix", afirmaron.

RELACIONADAS Ejército choca contra iniciativa reformista del oficialismo By EL PAIS Ejército choca contra iniciativa reformista del oficialismo Ejército choca contra iniciativa reformista del oficialismo By EL PAIS Ejército choca contra iniciativa reformista del oficialismo Ejército choca contra iniciativa reformista del oficialismo By EL PAIS Ejército choca contra iniciativa reformista del oficialismo Ejército choca contra iniciativa reformista del oficialismo By EL PAIS Ejército choca contra iniciativa reformista del oficialismo Ejército choca contra iniciativa reformista del oficialismo Fiscal Díaz tras amenazas: "Van a pechar contra el horcón del medio" By Bruno Scelza Fiscal Díaz tras amenazas: "Van a pechar contra el horcón del medio" Fiscal Díaz tras amenazas: "Van a pechar contra el horcón del medio" By Bruno Scelza Fiscal Díaz tras amenazas: "Van a pechar contra el horcón del medio" Fiscal Díaz tras amenazas: "Van a pechar contra el horcón del medio" By Bruno Scelza Fiscal Díaz tras amenazas: "Van a pechar contra el horcón del medio" Fiscal Díaz tras amenazas: "Van a pechar contra el horcón del medio" By Bruno Scelza Fiscal Díaz tras amenazas: "Van a pechar contra el horcón del medio" Fiscal Díaz tras amenazas: "Van a pechar contra el horcón del medio" Amenaza a Díaz tiene "resabios de otra época que todavía no han sido eliminados" By Bruno Scelza Amenaza a Díaz tiene "resabios de otra época que todavía no han sido eliminados" Amenaza a Díaz tiene "resabios de otra época que todavía no han sido eliminados" By Bruno Scelza Amenaza a Díaz tiene "resabios de otra época que todavía no han sido eliminados" Amenaza a Díaz tiene "resabios de otra época que todavía no han sido eliminados" By Bruno Scelza Amenaza a Díaz tiene "resabios de otra época que todavía no han sido eliminados" Amenaza a Díaz tiene "resabios de otra época que todavía no han sido eliminados" By Bruno Scelza Amenaza a Díaz tiene "resabios de otra época que todavía no han sido eliminados" Amenaza a Díaz tiene "resabios de otra época que todavía no han sido eliminados" Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz By Guillermo Lorenzo Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz By Guillermo Lorenzo Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz By Guillermo Lorenzo Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz By Guillermo Lorenzo Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz Amenazaron de muerte al fiscal Jorge Díaz

"En este panorama", continuaron, "la mentira oficial del comandante en jefe es una bofetada a la institucionalidad y a los esfuerzo que se hacen en procura de una mejor convivencia".



En ese contexto exigieron al Poder Ejecutivo la "remoción inmediata del general Manini Ríos" porque consideran que "quien lleve ese cargo debe estar dispuesto a romper el pasado con el compromiso de aportar información que permita ubicar los restos de quiénes continúan siendo rehenes en sus manos".



También pidieron al Poder legislativo "que encare con seriedad la transformación profunda de las Fuerzas Armadas de nuestro país, afianzando su sentido democrático subordinado a los poderes del Estado, marcando sus límites, sus objetivos y su formación" para que se "abandone de una vez por todas la doctrina de la seguridad nacional, que permanece como la guía de su accionar".



En tercer lugar, expresaron al Poder Judicial "que asuma la consciencia de la pérdida del rumbo a la que somete a una sociedad cuando no juzga los crímenes de Estado, declarando prescriptibles los delitos de lesa humanidad".



"Estamos pidiendo que las Fuerzas Armadas aporten la información. La tienen, por algo entregaron un plano exacto de dónde estaba Miranda y estaba en ese lugar", reclamaron y concluyeron: "Que esta vez la burla no quede impune" porque "no tenemos cómo saber si miente él o si asume la mentira institucional".



El colectivo envió una carta al presidente Tabaré Vázquez dando cuenta de la situación, pero advirtieron que no han obtenido respuesta al respecto. "Le pedimos una reunión y nunca nos contestó", acotaron.



"Este presidente dio la orden de colaborar, se dieron algunos pasos con algunos archivos, pero esto es es una clara señal no solo de no colaboración, sino de obstrucción y de mentira", remarcaron.