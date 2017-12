Familiares de desaparecidos cuestionaron a Manini Ríos: "habló como un jefe de Estado"

El mensaje navideño del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, fue calificado como "muy grave" por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.



Elena Zaffaroni, integrante de Familiares, dijo al programa informe Nacional de Radio Uruguay que Manini Ríos habló "como si fuera un jefe de Estado, hablándole a la población de las cosas que hacen, que no hacen".



"Manini ocupa un cargo, porque nos dirigimos al cargo y no a la persona, que debe dejar atrás el pasado entregando a los desaparecidos", manifestó.



Consultada sobre si cree que cuando el jerarca militar hizo mención a "la incomprensión de muchos y la mala fe de algunos" que buscan afectar el "espíritu y la unidad de la institución" se refería a la organización, Zaffaroni descartó el tema. "Supongo que está dirigido a los políticos, porque el mayor interés para toda esta oficialidad es no perder los privilegios que tienen, entre ellos las misiones de paz, con los sobresueldos y las jubilaciones", indicó.

Señaló también que considera una violación a la laicidad el mensaje final del comandante en jefe del Ejército, quien pidió a "creyentes y no creyentes" que "tengan presentes" el "verdadero significado de esta fiesta: el recuerdo de aquel que vino al mundo con un mensaje de paz y cuya muerte en la cruz marcó un antes y un después en la historia de la humanidad".



Desde 1919, el Estado uruguayo considera el feriado del 25 de diciembre como Día de la Familia y no como Navidad, como sucede en otros países.



"Más allá de las creencias de cada uno, las instituciones del Estado no pueden hacer alusión a religión alguna", señaló Zaffaroni.



Y refiriéndose al mismo tema, dijo que "así como hace alusión a como murió Cristo en la cruz por la paz, no es capaz de entregar la información de nuestros compañeros, a quienes tuvieron así, así los torturaron, los colgaron, en una época en que no estábamos en guerra, en que era una persecución por instaurar su autoritarismo en contra de un Estado democrático".

Los cruces entre Familiares y Manini Ríos se intensificaron en este año. Todo comenzó a fines de junio, cuando el comandante en jefe del Ejército destacó el accionar militar para auxiliar a las víctimas de las inundaciones.



En declaraciones al programa "Quién es Quién" de Diamante FM realizadas dos días después del 44° aniversario del golpe de Estado de 1973, el jerarca militar dijo que "a la gente de Bella Unión, de Salto, de Paysandú (afectados por las crecidas), en estos días, les importa un comino lo que pasó hace 44 años".



Afirmó también que en varias oportunidades los jefes del Ejército han reconocido los errores cometidos en el pasado y que "si hubiera alguien dispuesto a dar el perdón en serio, y con eso damos vuelta la página, yo estoy dispuesto a recorrer cualquier camino".



Familiares emitió un comunicado en respuesta a estos dichos, en el que señalaban que los dichos de Manini Ríos fueron "como una pedrada en la cara de todos" y alentaban "un discurso peligroso y engañoso, a contrapelo de los muchos esfuerzos que desde hace años se vienen haciendo por el fortalecimiento de las instituciones democráticas", haciendo uso de una defensa de "el más aberrante de sus privilegios: la impunidad".



"Manini Ríos sólo habla de condicionar 'su pedir perdón' a terminar con los reclamos por Verdad y Justicia, valores pilares en una democracia", cuestionaron y afirmaron que no está dispuesto a "colaborar con la justicia, aislar a los criminales y modificar las fuerzas armadas".

En noviembre, Familiares exigió la "remoción inmediata" de Manini Ríos y lo acusaron de aportar datos falsos sobre un enterramiento.



En un comunicado leído por Zaffaroni en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), la organización denunció que el comandante en jefe del Ejército se reunió con el Grupo de Trabajo por la Verdad y Justicia y el ministro de Defensa Jorge Menéndez, para "aportar datos donde se marcó la ubicación de un supuesto detenido desaparecido", pero al excavar el lugar no hubo hallazgo y se constató que el terreno "no tenía rastro de haber sido alterado".



Tras esta declaración, el Ministerio de Defensa ratificó a Manini Ríos en el cargo y este dijo que "el principal interesado en la aparición de cuerpos es el Ejército para poder así de una vez por todas unir los esfuerzos de toda la sociedad para tratar de sacar adelante este país".