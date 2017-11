Desde su infancia en Cuba hasta las denuncias que caen sobre ASSE, pasando por la renuncia de Raúl Sendic y las perspectivas para 2019: a todo eso se refirió Cristina Lustemberg, aún siendo subsecretaria de Salud, en una conversación para el ciclo de Encuentros en El País. Aquí, un resumen de la entrevista realizada el 12 de octubre por Paula Barquet.

—Parte de su infancia fue en Cuba: ¿qué es lo que más recuerda de esa etapa?

—Es una etapa que me ha marcado de por vida, fijate que me fui con ocho años y volví con 20. Más de lo que significa Cuba como tal, es lo que significa la etapa para cualquier niño o adolescente que construye vínculos. Siempre extrañamos mucho a la familia acá y a los abuelos, a los primos y a todos los que uno deja en un lugar, pero siempre destacamos con mi hermana que nos pudimos adaptar mucho por la solidaridad y las características de los cubanos.

—Allí fue que conoció a Raúl Sendic, y luego se unió a su grupo político. ¿Cómo fue el proceso que derivó en su renuncia?

—Fue una etapa dura; en esta última, no he estado tan cerca. A mí me costó: tú sabés que desde el año 2013 hasta febrero de este año yo milité y fui electa diputada en el sector Compromiso Frenteamplista de la Lista 711, y en enero de este año me desvinculé. Algunas diferencias tuvimos con el equipo y algunas cosas realmente me hicieron tomar una decisión.

—¿Cuáles eran esas diferencias?

—Hay cosas que prefiero reservar. Yo tomé una decisión política; no me fue fácil irme de un sector en el que milité en estos dos últimos años, pero bueno, se dieron diferencias.

—Después de dos períodos y medio, ¿qué le falta hacer al Frente Amplio?

—Creo que hacen falta más transformaciones estructurales y hace falta más agilidad en determinadas instituciones. Desde el año 2005 formo parte del gobierno, en un lugar mucho más técnico que ahora, que tengo una responsabilidad más política. Pero sí formé parte del inicio del primer gobierno. Creo que hacen falta cambios más profundos y agilidad. Uno cuando está tantos años en el gobierno no se puede estancar y yo creo que el gobierno y el Frente están generando cambios estructurales, (pero) cuando una fuerza política está tanto tiempo en el gobierno, se tiene que replantear qué reformas estructurales implementar. En la salud, hay que plantearse a mediano y largo plazo. Creo que hay que profundizar algunas reformas, deseo que se vaya más rápido en las políticas de infancia, en las políticas de jóvenes y adolescentes. Hemos disminuido muchísimo los indicadores de pobreza infantil. Tenemos que generar cambios que sean más rápidos, profundizar algunos.

—Se viene una campaña sangrienta en que las estrategias de comunicación política tendrán mucha incidencia. ¿Cómo se para ante lo electoral? ¿Le gusta?

—Lo que me pasó esta vez, y es una de las cosas que me gustaría que en Uruguay madurara un poco, es que siento que estuve en campaña desde el primer día en que comenzamos a gobernar. Uruguay tiene un arraigo político muy fuerte. Yo me paro desde un lugar... me llevo muy bien con cantidad de parlamentarios que son de la oposición.

—De hecho, su figura es de consenso en el sistema político.

—Tengo muy buenos amigos de cualquier orientación ideológica. Me siento profundamente frenteamplista, eso sí. Me siento parte del gobierno, pero creo en valores de acuerdo. Y bueno, a veces uno tiene que ponerse en régimen electoral porque necesita ganar elecciones, pero siento que uno puede ganar elecciones cuando está haciendo.

—Usted es mencionada como una de las figuras de renovación en el Frente Amplio. ¿Cómo se siente con eso?

—Y bueno, eso lo hemos charlado con varios cincuentones que estamos ahí en la vuelta. Uno se siente muy responsable por consolidar los orígenes que tienen los líderes nacionales más fuertes. Yo me siento con una responsabilidad con los votantes y formo parte de un grupo que quizá no es de los más relevantes o de los que más trayectoria tienen. Me siento parte de un proceso de renovación y busco un perfil con más igualdad de género.

—Ahora que es independiente dentro del Frente Amplio, ¿ha recibido propuestas de integrarse a algún sector?

—Tengo conversaciones, pero sigo independiente. Estoy muy abocada a la función que por ahora tengo y que me ha asignado el presidente de la República.

—¿Cómo ve la situación de denuncias e irregularidades que afronta ASSE ?

—Conozco mucho ASSE, es una institución en la que trabajé muchos años. Es muy compleja, tiene 900 lugares de atención. Antes de comenzar este gobierno había un sistema muy fragmentado, con muchas debilidades y ASSE, particularmente, era muy vulnerable. Hoy ASSE tiene dificultades en su gestión, pero es indudable que ha habido avances. Hoy amerita que desde el gobierno y el Frente Amplio se estén encaminando una cantidad de análisis, desde las propias auditorías que tiene ASSE, que muestran que hay que mejorar. Yo creo que lo que ha habido más son irregularidades, dificultades. El compromiso del Ministerio de Salud a diez años del SNIS es ver los avances y dónde están los desafíos.

Médico pediatra.

Lustemberg es médica pediatra y fue la referente de Primera Infancia de Salud en el Comité de Coordinación Estratégica de Políticas de Infancia y Adolescencia.

Participó en la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia 2010 2030 (ENIA).

Del 2005 al 2011 se desempeñó en el sector público como responsable del Área Niñez y Adolescencia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) al tiempo que desde enero de 2012 a febrero 2015 fue la coordinadora del Programa Uruguay Crece Contigo Área de Políticas Territoriales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Allí coordinó el programa que involucró a 8.000 familias. El plan elaborado buscó acercar a las familias y trabaja de forma articulada desde una perspectiva integral.

Desde marzo de 2015 se desempeñaba como subsecretaria del Ministerio de Salud Pública.

Perfil.

Nombre:Cristina Lustemberg. Nació: Juan Lacaze, Colonia Edad: 51