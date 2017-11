Falleció la niña con púrpura fulminante que estaba internada en Hospital Pereira Rossell

La niña que ayer fue internada con meningococemia ─también conocido como púrpura fulminante─ en el Centro Hospitalario Pereira Rossell falleció esta madrugada. Tenía seis años.



El subdirector del hospital pediátrico del centro, Gabriel Peluffo, confirmó esta mañana al programa Inicio de Jornada de Radio Carve su fallecimiento. "Son enfermedades poco frecuentes pero cuando se dan son graves y un porcentaje considerable termina en fallecimientos. No muestra demasiados síntomas, solo fiebre y los puntitos rojos. Es tan grave la forma de presentación que a veces terminan con estas tragedias", señaló.



El médico explicó que se presentan "entre 10 y 15 casos en el año" y que "no necesariamente son todos fatales" y añadió que estar en contacto con el meningococo no tiene por qué desembocar en contraer la enfermedad.

​

La menor concurría al Jardín de Infantes N° 287 de Malvín Norte y fue internada en el CTI del hospital en estado grave. Según informaron desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) a El País, “entró muy grave con una enfermedad rápidamente evolutiva” con la presencia del microorganismo en la sangre.

RELACIONADAS SAQ contra ASSE por reforma laboral By EL PAIS SAQ contra ASSE por reforma laboral SAQ contra ASSE por reforma laboral By EL PAIS SAQ contra ASSE por reforma laboral SAQ contra ASSE por reforma laboral By EL PAIS SAQ contra ASSE por reforma laboral SAQ contra ASSE por reforma laboral By EL PAIS SAQ contra ASSE por reforma laboral SAQ contra ASSE por reforma laboral

La secretaría de Estado realizó distintas acciones de profilaxis y prevención con los compañeros de la niña, fundamentalmente en cuestiones relacionadas a la higiene. En todos los casos, se recetaron medicamentos preventivos. La enfermedad se contagia vía aérea.



La meningocemia se presenta como manchas puntiformes de color rojo vinoso que no desaparecen al apretarlas, indica un folleto de la cartera.