Falleció el comerciante baleado el jueves en Maldonado

Darwin Miraballes, el comerciante baleado en la noche del jueves en Maldonado, no pudo sobreponerse a la herida y falleció en la madrugada de este sábado. Miraballes se encontraba internado en el Centro de Tratamiento Intensivo del sanatorio Cantegril de Punta del Este.



El comerciante fue ejecutado a corta distancia durante el asalto registrado alrededor de las 22:15 del pasado jueves en el comercio ubicado en Avenida Santa Teresa y la calle Rafael Pérez del Puerto. Los dos asaltantes ingresaron al comercio con cascos puestos y vistiendo ropas oscuras.



Afuera quedó una moto encendida sin matrícula. El asesino le disparó de frente. La bala ingresó por el hemitórax izquierdo y salió por la espalda. El disparo fue efectuado, según trascendió, con una pistola calibre 9 milímetros.



Entre los primeros efectivos que llegaron al lugar, alertados por el llamado de testigos y vecinos del asalto, se encontraba una mujer policía que le practicó reanimación cardiopulmonar. El herido fue trasladado de inmediato en el mismo móvil policial al sanatorio Cantegril de Punta del Este.



En la escena del crimen, efectivos de la Policía Científica recuperaron el proyectil que mató al comerciante. Además, fueron halladas dos balas del mismo calibre. Los policías presumen que el asesino tuvo problemas para disparar y tuvo que accionar en dos ocasiones el cerrojo para poder tener una bala en la recámara. En la tercera ocasión, la bala fue disparada e hirió al comerciante de 31 años.



La muerte del joven trabajador causó dolor y estupor entre amigos y vecinos. “Esto no da para más. Días atrás robaron a punta de revolver la pizzería de la otra cuadra. Ahora ésto. Para mi son los mismos chorros. Estamos regalados”, dijo un comerciante vecino. “¿Qué podían haber robado? Dos mangos. Es indignate. Maldonado está cada vez peor”, agregó un vecino.

En el lugar no hay instaladas cámaras de seguridad. Si una sucursal de la cadena de pagos Abitab. La policía analizó estas imágenes para tratar de dar con el autor del homicidio.