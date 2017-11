Frente Amplio presentó una denuncia penal contra el intendente Agustín Bascou

La bancada de ediles del Frente Amplio de Soriano anunció que en la tarde de hoy oficializó la denuncia penal contra el intendente Agustín Bascou. El jefe comunal es acusado de haber comprado combustible a una estación de servicio de la que era propietario.



"Esto comenzó el 19 de setiembre cuando informamos acerca de una solicitud de sesión extraordinaria a efectos de acusar a Agustín Bascou ante el senado, por lo que consideramos una violación tajante del artículo 291 de la Constitución" expresó el edil Carlos Susaye.



Recordó que esa iniciativa no prosperó como tampoco la conformación de una comisión investigadora.



"Agotadas las vías anteriores, esta tarde se presentó la denuncia penal por parte de la bancada de ediles del Frente Amplio" indicó el curul.



Elsa Barolin, además de edil es la abogada patrocinante de la denuncia.



"Agotamos la instancia política para que esto no se judicializara y durante todo este tiempo hicimos la correspondiente valoración de la prueba" expresó la edil.



"Pusimos a disposición de la Justicia, toda la documentación en la que aparentemente para nosotros está tipificada la violación al artículo 161 de la Constitución, en lo referido a la conjunción de interés público y privado" informó Barolin.



Para los ediles denunciantes existe "pleno convencimiento de la irregularidad desde el día uno. Incluso ayer pudimos conocer que el famoso contrato de concesión existe" indicó la edil en relación a un pedido de informes respondido por Ancap.



No existen antecedentes en Soriano de una denuncia penal de estas características.



Mañana viernes llegarán a Mercedes la vicepresidenta Lucía Topolansky, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Mahía, la senadora Monica Xavier y el dirigente Juan Castillo. La comitiva llega con el propósito de respaldar la denuncia.



