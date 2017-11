En el FA plantean objeciones a la reestructura del BROU

En el Frente Amplio hay reparos a la reestructura del Banco República, pero el presidente del organismo Jorge Polgar niega la privatización y el "achique" que denuncia el sindicato bancario.

Tres horas estuvo Polgar conversando con la bancada y el Secretariado del Frente Amplio, ayer en el Palacio Legislativo. La reunión no era para realizar planteos, sino para que el jerarca contestara preguntas de los dirigentes frenteamplistas acerca del cierre parcial de sucursales en el interior.

"Fue una muy buena oportunidad para seguir derribando mitos: hay un problema de comunicación de absoluta responsabilidad nuestra, el banco viene haciendo esto hace tiempo y de forma muy gradual. Estamos hablando de cambios en el funcionamiento de las sucursales, sucursales que dejan de tener gerentes en el interior del país y algunas pocas que van abrir tres días por semana", explicó Polgar a la salida del encuentro a periodistas.

Según dijo, los vecinos de otras localidades donde ya se hicieron estos "cambios" —que él prefiere no llamar reestructura— "saben que en nada afecta la atención a los clientes". "El banco no está cerrando ninguna sucursal en el interior y las modificaciones que está haciendo en nada van a repercutir a los clientes en lo que tiene que ver con tiempos de espera, que no son buenos y hay que seguir mejorando", declaró.

"Acá hay un cambio de funcionamiento no un achique ni una reestructura", aseguró Polgar a los medios y dijo que no habrá marcha atrás. Además desmintió "temores y preocupaciones" y "algunas cosas que no son ciertas, como por ejemplo que el Banco República se está privatizando".

La misma versión fue la que brindó a los diputados e integrantes del Secretariado, incluido el presidente de la coalición Javier Miranda. Tras su intervención se abrió un espacio de preguntas para que legisladores pudieran aclarar sus dudas.

Allí aparecieron en la superficie algunas inquietudes sobre el plan que lleva adelante el Banco República. El sector de Darío Pérez (Liga Federal) fue uno de los más críticos con el cierre de sucursales y la tercerización de servicios.

De la reunión no participó Pérez, pero sí otros integrantes de la Liga Federal. Incluso, uno de ellos se retiró por un momento del encuentro un poco ofuscado "a tomar aire" a una ventana del Palacio Legislativo.

Fuentes del sector cuestionaron la falta de sensibilidad de parte del Directorio del BROU, ante los planteos de la gente en el interior del país. Algo que ya ha señalado el propio Darío Pérez públicamente.

Pero este grupo político no es el único que expresa reparos sobre algunas de las medidas dispuestas por el actual Directorio. En diálogo con El País, el diputado comunista Gerardo Núñez dijo que el sector mantiene una posición de "apoyo crítico" al Banco República.

"Creo que se debe continuar con la reestructura", señaló. En ese marco, considera que se tiene que abrir un espacio para repensar cómo se efectivizan los cierres parciales para asegurar el acceso de la población al servicio. "Nos parece importante el anuncio de que en los lugares donde hay un cajero se instalen dos", señaló. Además cuestionó al Partido Nacional, por haber aprobado la reestructura en el Directorio del Banco República y ahora usar el tema políticamente.

Por otro lado, un representante de Casa Grande e integrante de la Mesa Política de Durazno dejó en claro que en el departamento hay resistencia a los cierres parciales de sucursales, dijeron a El País participantes de la reunión.

El intercambio entre el directorio del Banco República y la bancada frenteamplista seguirá el próximo martes, cuando se abrirá un espacio para planteos concretos en relación a la reestructura propuesta.

Después que se retiró Polgar, la bancada recibió a dirigentes frenteamplistas que integran el directorio del sector Banca Oficial de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, quienes plantearon reparos con algunas de las medidas resueltas por el sindicato que es dominado por el Partido de los Trabajadores. Por ejemplo, la ocupación de la sucursal del Mercado Modelo y la del local José Enrique Rodó en Soriano. Los frenteamplistas responsabilizaron a sectores radicales, asociados al Partido de los Trabajadores, de algunas de estas definiciones gremiales.

Sector de Darío Pérez pide frenar los cambios

Si bien en la reunión ayer no se hicieron planteos concretos de parte de los sectores que integran el Frente Amplio, según supo El País en la agenda de la Liga Federal (sector que encabeza el diputado Darío Pérez) se propone la suspensión de la reestructura planteada por el BROU y la generación de un ámbito de negociación que incluya a sindicato y legisladores con el objetivo de replantear el rumbo trazado por Jorge Polgar.

El sector tiene intenciones de suspender los cierres totales y parciales en Montevideo e interior. A su vez, estima conveniente la reapertura del Mercado Modelo, así como de otras 21 sucursales ya cerradas. Estas iniciativas se considerarán en las próximas reuniones de bancada con el Banco República.