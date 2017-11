En el FA piden cobrar tributo a militares por 15 años

La reforma de la Caja Militar y el cobro de un impuesto a los jubilados y retirados de las Fuerzas Armadas está en la agenda del Frente Amplio como una prioridad y se piensa votar en el Senado en la primera quincena de noviembre. Ayer, el tema pasó por la Mesa Política donde se reclamaron modificaciones por parte del grupo IR, que lidera la diputada Macarena Gelman.

Según el proyecto remitido al Parlamento por el Ministerio de Economía, el impuesto se cobrará a militares retirados, jubilados y pensionistas que ganen más de $ 54.000 nominales. El proyecto de ley grava a los militares con el objetivo de reducir en un 10% las transferencias que se hacen desde Rentas Generales al Servicio de Retiros y Pensiones, que en 2016 representaron US$ 484 millones. Después de señalar que en los últimos años los recursos públicos destinados a pagar retiros y pensiones han crecido "de manera escandalosa", el grupo IR plantea cuatro cambios para dar su voto al proyecto. "Debemos manifestar que no estamos en condiciones de acompañar la ley a consideración del Senado si no se contemplan estos planteos", sostiene el documento al que tuvo acceso El País.

Además de pedir que el impuesto tenga una vigencia de 15 años, reclaman equiparar la tasa de reemplazo de las jubilaciones militares a la de los policías, para que no supere el 85% del salario. Asimismo, piden bajar el tope de jubilaciones y pensiones de $ 101.108 para el cobro a $ 85.596.

En tanto, y en vista "de la gravedad" del déficit acumulado en la Caja, plantean acortar el "régimen de transición" de diez a un máximo de cinco años. Como argumento para realizar estos cambios, en el grupo IR sostienen que la oportunidad de hacer "una reforma estructural a la seguridad social no se presenta todos los días".