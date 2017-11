FA negocia frenar cierre de sucursales del BROU

Ante los cuestionamientos en la interna del Frente Amplio a la reestructura del Banco República (BROU), la bancada oficialista negocia suspender el plan del presidente de la institución Jorge Polgar.

La propuesta fue presentada para evitar que el diputado "rebelde" Darío Pérez (Liga Federal) se sumara al planteo de Alejo Umpiérrez (Partido Nacional) en contra de la reestructura del BROU. El tema está en el orden del día de la sesión de hoy de la Cámara de Diputados.

El nacionalista planteó como asunto político la situación del Banco República y la reestructura que pretende implementar el Directorio, que, sostuvo, "es un ataque directo a la población del interior".

Fuentes de la coalición dijeron a El País que a fin de negociar una salida se realizó una propuesta al presidente del organismo para dejar en suspenso el cierre de las sucursales (totales o parciales), revisar y discutir todas las tercerizaciones, cancelar el cierre de la sucursal Mercado Modelo y asegurar la incorporación de recursos humanos. El espacio de negociación se abrió ayer entre la mayoría de la bancada y Pérez. La propuesta fue realizada por el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Anoche se negociaba también dejar en suspenso la sesión de Diputados hasta que se negocien estos aspectos referidos a la reestructura.

A media tarde, al despacho de Pérez concurrieron los diputados Daniel Placeres (MPP) Roberto Chiazzaro (Partido Socialista), Gerardo Núñez (PCU) y Gabriela Barreiro (socialista) a negociar una salida. La idea de estos legisladores era conversar con Polgar esta serie de medidas para congelar la reestructura.

Dentro del Frente hay diferentes visiones sobre el tema, ya que hay sectores que, como el Partido Comunista, expresaron un "apoyo crítico" al BROU. Aunque los comunistas son partidarios de continuar con la reestructura, consideran que se tiene que abrir un espacio para repensar cómo se efectivizan los cierres parciales.

A esta posición se plegó el PVP en la reunión de bancada de la mañana de ayer. Por su parte, el diputado Felipe Carballo (Lista 711) dijo a El País que "el proceso de la reestructura fue bastante acelerado", pero de todos modos desde el sector del exvicepresidente Raúl Sendic cerrarán filas con lo que defina el resto de la bancada.

Sin efecto.

En el Secretariado del pasado lunes, el representante de la Liga Federal, José Antonio Maldonado, planteó a la dirección de la coalición que se conformara un ámbito de negociación "al más alto nivel", en el que se dejara sin efecto las medidas dispuestas, como el cierre de sucursales.

El sector de Pérez reclamó conformar una comisión de monitoreo que estudie la situación de las cinco dependencias que el banco propone pasar a cierre parcial. La intención es que en ese ámbito se midan las posibilidades de desarrollo de los mencionados locales y el acercamiento a los usuarios. Una vez realizado este plan piloto de monitoreo, se incluirán las anteriores 21 dependencias (cerradas temporalmente) en ese régimen de atención, como forma de volver a prestar los servicios. Para mantener la atención en forma adecuada, la Liga Federal pidió el llenado del total de las vacantes, considerando que a fines del 2018 se inicia el período preelectoral y se imposibilita el ingreso de nuevos funcionarios.

"Derribar mitos".

En la última reunión con la bancada del Frente, Polgar dijo que concurrió a derribar "mitos" como el de la reestructura o cierre de sucursales, ya que niega que eso esté ocurriendo.

"Acá hay un cambio de funcionamiento, no un achique ni una reestructura", aseguró Polgar, y anunció que no habrá marcha atrás. Además desmintió "temores y preocupaciones" y "cosas que no son ciertas, como por ejemplo que el Banco República se está privatizando".

Banca pública deja de atender a las 15.

El sector banca oficial de la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU) llama a un paro total de la banca pública para hoy con la intención de que los militantes vayan a las barras de la Cámara de Representantes a las 17 para asistir al debate sobre el futuro del Banco República (BROU) que se realizará allí. Se dejará de atender público a las 15 horas. Además de parar en Montevideo, la banca pública lo hará en La Paz, Las Piedras, Pando, Costa Urbana, Atlántida, Canelones y Parque Roosevelt.

Los sectores más radicales de AEBU controlan el sector de banca oficial del sindicato y están impulsando hace semanas el conflicto con el BROU en rechazo al cierre parcial de oficinas en el interior y a la fusión de sucursales en Montevideo. El presidente del consejo, Matías Arbizu, es militante del Partido de los Trabajadores y funcionario del BROU. Rafael Fernández, del mismo partido, también integra el consejo. El sindicato ya levantó la ocupación de la agencia de la avenida General Flores pero continúa la del Mercado Modelo que fue fusionada con la agencia Unión.

Algunas agrupaciones de AEBU como las listas 17 y 98 consideran que el conflicto se ha extendido demasiado, cuestionan las ocupaciones y entienden que debe buscarse una salida a través del diálogo tripartito. También sostienen las listas "moderadas" que las medidas adoptadas por AEBU se han tomado de manera legítima pero con una muy escasa participación de los afiliados.