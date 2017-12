FA analiza si aplica disciplina partidaria a diputado "rebelde"

La bancada del Frente Amplio analiza hoy si le aplica la disciplina partidaria al diputado "rebelde" Darío Pérez (Liga Federal) por no votar el proyecto de ley, que impone un impuesto a los retirados militares por un período de 18 meses.

Pérez decidió no votar en el entendido de que no puede acompañar otro proyecto de ley que sea inconstitucional y suponga una doble imposición, ya que las jubilaciones militares ya están gravadas con el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS).

Sobre la base de que no están los 50 votos necesarios para sancionar la iniciativa del Ejecutivo, la bancada considerará hoy dos posibilidades: aplicar la disciplina partidaria o posponer su consideración en el Plenario de la Cámara de Representantes previsto para esta semana.

"Soy frenteamplista. No me voy a ir, pero no me voy a callar. Voy a actuar frente a cada proyecto del Ejecutivo con criterio propio. Y no me importa si me aplican la disciplina partidaria o el reglamento de bancada porque voy a actuar según mi consciencia", aseguró Pérez en declaraciones a FM Gente.

La senadora y secretaria general del Partido Socialista Mónica Xavier sostuvo que si el diputado de la Liga Federal, Darío Pérez, no está dispuesto a acatar la disciplina partidaria, entonces debería "autoexcluirse". "En el FA definimos que, si en algún momento alguien sentía que no podía cumplir con la disciplina, imprescindible en cualquier fuerza política, se autoexcluía", aseguró en declaraciones a Teledía.

Diálogo.

El diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) dijo a El País que "hay que seguir conversando hasta último momento con todos los compañeros" y "en especial con Darío". "Hoy por hoy, mi sentimiento es que otra vez volvemos a tener 49 diputados. Espero que lo podamos revertir en lo que nos queda del año y el año que viene, porque no me gustaría que esa fuera la realidad", señaló el legislador.

Desde el punto de vista de Pozzi, "no hay forma de obligar" al diputado de la Liga Federal, porque la decisión de no votar "es un tema de consciencia". De todos modos, el legislador adelantó que hablará con Pérez para intentar un acercamiento.

La bancada del Frente resolvió anoche que se vote hoy en el Senado el proyecto de ley que prohibe la exploración de hidrocarburos con la técnica de "fracking". Mañana se someterá a consideración del Plenario de la Cámara de Senadores la iniciativa para los "cincuentones".