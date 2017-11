Exponen la ropa de víctimas de femicidio

La muestra, titulada "Toco tu piel", es obra de Manuela Aldabe, quien dijo a la agencia EFE que surgió "como una necesidad de que se hable de los femicidios", y también como una respuesta a "qué pasa con esas familias más allá de los números".

Para Aldabe es fundamental entender "cómo se cuidan los recuerdos" y "qué pasa con esas ausencias que se vienen dando a nivel nacional". "Uno se encuentra con que las familias no tienen una partida de defunción, no han hecho un juicio, no saben cómo contactar las pensiones y a veces están muy solas y no saben cómo salir de eso", dijo.

La entrada a la exposición, que se encuentra en el Hospital de la Mujer, cuenta con dos gigantografías de prendas de mujeres que murieron a causa de la violencia doméstica, como la de una trabajadora sexual y la otra de la escritora uruguaya Delmira Agustini, asesinada por su exesposo en 1914 cuando tenía 27 años.

La directora del Hospital de la Mujer, Mara Castro, comentó que esas gigantografías permiten reflexionar "que este no es un tema ni de hoy ni de ayer", sino "un tema de siempre que hoy se visualiza de otra manera y que hoy las mujeres se animan a denunciar".

Para Castro, "las mujeres empezaron a animarse a denunciar las cosas hace muy poco tiempo".

"La violencia antes no se denunciaba o a las mujeres no las consideraban como alguien que podía denunciar algo", afirmó.

"Muchas veces te decían algo habrás hecho mal que te merecés lo que te están haciendo", por lo que ahora se debería pensar "que las mujeres se están animando a denunciar lo que antes sufrían en silencio", explicó.