Explicaciones de Michelle Suárez al Partido Comunista fueron "satisfactorias"

La senadora suplente del Frente Amplio, Michelle Suárez, presentó ayer sus explicaciones al Partido Comunista sobre la acusación de falsificación de documentos por la que deberá declarar ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el 16 de noviembre.



En declaraciones a Telenoche realizadas hoy martes, la abogada sostuvo que su exposición resultó "satisfactoria" y que el sector emitirá un comunicado al respecto en las próximas horas.



Suárez deberá acudir a la SCJ en calidad de testigo por "un recurso de revisión contra una sentencia", según explicó la senadora suplente a Ecos días atrás.



El caso por el que deberá responder es sobre un hombre que en 2014 se separó de su pareja y decidió iniciar un juicio para que su exesposa le dejara visitar a su hija. El hombre supuestamente firmó un consentimiento para iniciar el proceso de pérdida de la patria potestad 20 días antes de presentar la demanda, en el que Suárez aparecía como su abogada firmante y a su vez era la defensora de la expareja.

RELACIONADAS PCU analiza denuncias a Michelle Suárez By EL PAIS PCU analiza denuncias a Michelle Suárez PCU analiza denuncias a Michelle Suárez By EL PAIS PCU analiza denuncias a Michelle Suárez PCU analiza denuncias a Michelle Suárez By EL PAIS PCU analiza denuncias a Michelle Suárez PCU analiza denuncias a Michelle Suárez By EL PAIS PCU analiza denuncias a Michelle Suárez PCU analiza denuncias a Michelle Suárez Michelle Suárez deberá declarar en la Justicia por presunta falsificación de documentos By Bruno Scelza Michelle Suárez deberá declarar en la Justicia por presunta falsificación de documentos Michelle Suárez deberá declarar en la Justicia por presunta falsificación de documentos By Bruno Scelza Michelle Suárez deberá declarar en la Justicia por presunta falsificación de documentos Michelle Suárez deberá declarar en la Justicia por presunta falsificación de documentos By Bruno Scelza Michelle Suárez deberá declarar en la Justicia por presunta falsificación de documentos Michelle Suárez deberá declarar en la Justicia por presunta falsificación de documentos By Bruno Scelza Michelle Suárez deberá declarar en la Justicia por presunta falsificación de documentos Michelle Suárez deberá declarar en la Justicia por presunta falsificación de documentos UyCheck somete a chequeo una frase de Michelle Suárez ¿dice la verdad? By Alejandro Mendieta UyCheck somete a chequeo una frase de Michelle Suárez ¿dice la verdad? UyCheck somete a chequeo una frase de Michelle Suárez ¿dice la verdad? By Alejandro Mendieta UyCheck somete a chequeo una frase de Michelle Suárez ¿dice la verdad? UyCheck somete a chequeo una frase de Michelle Suárez ¿dice la verdad? By Alejandro Mendieta UyCheck somete a chequeo una frase de Michelle Suárez ¿dice la verdad? UyCheck somete a chequeo una frase de Michelle Suárez ¿dice la verdad? By Alejandro Mendieta UyCheck somete a chequeo una frase de Michelle Suárez ¿dice la verdad? UyCheck somete a chequeo una frase de Michelle Suárez ¿dice la verdad?

Según la legisladora, "nunca" tomó las dos partes del caso y pidió "tomar un compromiso más civilizado, más institucionalizado y no de linchamientos públicos".



"Actualmente estoy en una situación de absoluta visibilidad y esto muestra la impunidad que existe dentro de las redes sociales. Hay personas que se ponen a decir un montón de cosas de las cuales no se ofrecen pruebas y se dan por ciertas. Entonces lamentablemente estamos bajo esa situación", sostuvo.



Suárez fue citada dos veces a declarar por esta situación pero en ambos casos se ausentó sin aviso. Según explicó a Telenoche que no asistió por motivos de salud. “Tengo certificados médicos acreditando mi enfermedad en los dos casos. La primera vez estaba internada por una descompensación, estaba al borde del coma diabético”, señaló.