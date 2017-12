EXOR contradice declaraciones de Sendic en juicio millonario

Declaraciones del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, sobre negociaciones con la petrolera venezolana Pdvsa, fueron refutadas por documentos de la empresa demandante EXOR a disposición de la Justicia. En tres oportunidades, la multinacional financiera realizó negocios con Ancap y no cobró por ello. La compañía demandó el ente por US$ 34 millones por daños y perjuicios

El lunes 4, al declarar como testigo, Sendic dijo que, cuando era presidente de Ancap en 2012, se enteró que EXOR había presentado reclamos administrativos solicitando el pago de sus servicios de ingeniería financiera en la cancelación de deudas del ente con la venezolana Pdvsa. En esa primera cancelación, la deuda de Ancap con Pdvsa era de US$ 828 millones y se canceló con el pago de US$ 517 millones.

Consultado por el juez del caso, Carlos Waldemar Aguirre, Sendic dijo que solicitó información a los registros correspondientes de Ancap para comprobar si hubo algún acto administrativo en tal sentido. "No me consta que Pdvsa haya aceptado las condiciones del fideicomiso del 2012 y además a Ancap no le comunicó nada", testificó el exvicepresidente de la República.

Sin embargo, en la cláusula segunda de un contrato fechado el 23 de marzo de 2012 entre Pdvsa y Ancap señala que el fideicomiso será constituido por EXOR con el Banco Société Générale (banco fiduciario) "dentro de dos meses contados a partir de la suscripción del presente documento".

En una carta enviada al propio Sendic el 20 de marzo de 2012, el presidente de Pdvsa, Víctor Eduardo Aular, afirma que la petrolera caribeña estaba totalmente de acuerdo con el negocio mediante un fideicomiso. "Hemos procedido a analizar técnica y comercialmente la propuesta elaborada por la firma EXOR en el sentido de ir a un esquema de amortización acelerada de dicha deuda. En este sentido, me permito hacer de su conocimiento que la Junta Directiva de Pdvsa ha aceptado el esquema propuesto por dicha firma en la variante de un Contrato de Fideicomiso constituido por EXOR con Société Générale Bank (SG) como Banco Fiduciario, y que sustituirá a Ancap en sus obligaciones".

Junto con EXOR, en la primera operación de cancelación de deuda entre Pdvsa y Ancap iba a participar el banco suizo Société Générale como garantía de la operación.

En un mail fechado el 4 de agosto de 2012, la abogada de Pdvsa, Annabela Rivas comunicó a los ejecutivos del banco europeo, William Birkbeck y Vittorio Castellani, que la versión del contrato ya había sido aceptada por la petrolera venezolana y por EXOR. "Requerimos muy amablemente que nos confirmen a la brevedad si están conformes con el texto del contrato", agrega el mail.

Sendic también negó que en las negociaciones previas a la primera cancelación de deuda entre Ancap y Pdvsa se haya reunido con representantes del banco Société Générale.

Sin embargo, en un mail enviado a EXOR, Birkbeck dio detalles del encuentro mantenido con Sendic en la sede de Ancap. "Me reuní con Sendic. El me expresó su agradecimiento por asistir (a la reunión) y poder constatar que el Société Générale está presente en la operación" de cancelación de deuda de Ancap con Pdvsa por US$ 828 millones. Agrega: "Si bien está (Sendic) al corriente de la constitución del Fideicomiso, desea abrir una cuenta en el SG".

En otra parte del mail, Birkbeck da detalles de futuros contactos con el director de los Servicios Jurídicos de Ancap, Leonardo Bianchi.

Daños.

La segunda cancelación de deuda de Ancap con Pdvsa se realizó en 2014. La intervención de EXOR fue como consecuencia de una transacción entre Ancap y la compañía financiera. A cambio dicha empresa desistiría de un juicio civil contra Ancap por daños y perjuicios.

Bianchi declaró en el Juzgado que el gobierno firmó dos convenios con Venezuela donde se pactó un mecanismo para compensar deudas con productores uruguayos y que ello dejó afuera del negocio a EXOR.

Enseguida agregó: "Ancap entiende que, de haber EXOR sufrido daños y perjuicios, los mismos no son imputables al ente sino al Poder Ejecutivo".