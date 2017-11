El presidente Tabaré Vázquez destacó que el Plan Nacional de Transformación Producitva y Competitividad, presentado este jueves, es una evidencia de que el gobierno tiene "una agenda".



El mandatario reconoció que "no somos infalibles", pero advirtió que "no somos erráticos ni vendedores de humo. Tenemos una estrategia de país que venimos desarrollando desde los gobiernos anteriores, en función de la cual comprometimos un programa de gobierno que estamos cumpliendo y desarrollando".



"Eso no es un reproche a los demás ni un elogio a nosotros mismos. Creo que es una realidad", puntualizó.



Vázquez destacó que este primer plan abarca innovación, desarrollo de capacidad humana y empresariales, clima de negocios e internacionalización.



"Uruguay Transforma es una propuesta a todos los uruguayos. El gobierno llama a todos los actores del sistema político, empresarios, trabajadores, ONGs, a trabajar en conjunto porque unidos podemos hacer un país mejor del que tenemos.