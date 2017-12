Un 56% de los uruguayos no está de acuerdo con el modo de conducción del Pit-Cnt

El 56% de los uruguayos expresó no estar de acuerdo con la forma de conducción del Pit-Cnt, según una nueva encuesta de Opción Consultores.



De este grupo, un 73% pertenece al Partido Nacional. Solo un 28% dijo estar de acuerdo con el modo de conducción y de ellos un 42% pertenece al Frente Amplio.



Por otro lado y ante la pregunta ¿Las acciones e iniciativas desarrolladas por los sindicatos en los últimos tiempos han sido positivas para los intereses de los trabajadores uruguayos?, el 39% indicó que estaba en desacuerdo con la frase, el 38% de acuerdo, el 13% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 3% no quiso responder a la pregunta.



Dentro de los que no están de acuerdo la mayoría (49%) se identificó con el Partido Nacional mientras que los que se mostraron de acuerdo con la frase estuvieron más identificados con el Frente Amplio (53%).