Encuesta revela bajo nivel de satisfacción con los ómnibus

Según los resultados de una encuesta realizada por la empresa Opción Consultores entre pasajeros de ómnibus de Montevideo, "los niveles de satisfacción con los servicios de transporte colectivo urbano son bajos, impactando en bajos niveles de fidelidad hacia el servicio".

Entre las conclusiones se agrega que "si bien la mayoría de las dimensiones del servicio requieren mejoras, hay algunas de las mismas que disponen de un impacto mayor en la satisfacción de los usuarios: limpieza, aglomeración (o cantidad de gente que viaja en cada coche), tiempo de espera en las paradas, relación precio-calidad, y estado de las unidades".

La encuesta fue realizada entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre de 2017, a iniciativa del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. El cuestionario de doce preguntas se hizo a 1.320 personas mayores de 18 años que viajaban a bordo de ómnibus de las compañías Cutcsa y Come y las cooperativas Ucot y Coetc, antes del ascenso del encuestador.

La muestra se caracterizó además por sexo, edad y nivel socioeducativo, y por la empresa en la que viajaban los pasajeros. Entre otras aspectos se vio que el nivel de satisfacción con el servicio aumenta generalmente cuando responden personas de nivel educativo bajo, es decir con ciclo básico incompleto y primaria completa o incompleta. La satisfacción disminuye en aquellos que viajan dos días a la semana o menos. Cuando se analizan las diferentes compañías, Come presenta una leve tendencia a mayores niveles de satisfacción en sus usuarios.

El estudio agrega que quienes viajan en ómnibus los fines de semana muestran mayores niveles de satisfacción que aquellos que viajan entre semana. Los que se trasladan en ómnibus de 7:00 a 10:00 de la mañana presentan mayores niveles de satisfacción que el resto de los pasajeros que se movilizan a otras horas.

El trato del personal (aspecto de compleja gestión según se afirma en las conclusiones), recibe puntuaciones altas en relación a las restantes dimensiones del servicio de transporte de pasajeros. El hecho de que un 61% de los usuarios se muestre satisfecho en alto grado respecto a ese punto es calificado en el estudio como "una fortaleza relativa".

Pasando atrás.

No llega a la mitad el porcentaje de los encuestados que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con el servicio en general, exactamente el 41%. Apenas el 21% lo está con el número de pasajeros que "cargan" los ómnibus.

Solo el 8% está muy conforme con la relación entre el precio del boleto y la calidad del transporte urbano que recibe.

A la hora de evaluar el servicio, la mayor parte de los encuestados respondió que lo más importante para ellos es el cumplimiento de los horarios y la comodidad o incomodidad durante el viaje, atendiendo a la cantidad de pasajeros que va en el ómnibus.

Entre los aspectos prioritarios mejor evaluados figura el estado de las unidades: un 58% está satisfecho. En un segundo nivel aparecen el trato del personal ya mencionado, los ruidos molestos, la accesibilidad y la información sobre líneas y horarios en las paradas.

Antecedente.

En agosto de este año se presentaron los resultados de la encuesta Origen-Destino, trabajada por las intendencias de Montevideo, Canelones y San José, el Ministerio de Transporte y el Consorcio Metropolitano de Transporte.

Se supo entonces que el 28% de los viajes que se realizan en Montevideo son en ómnibus. Para el 41,6% de los encuestados el elemento más importante a mejorar es la frecuencia de los ómnibus. El 16,2% mencionó la puntualidad y el 12,2% el precio. Le siguen la limpieza de la unidad (6,1%), comodidad (5,8%) y tiempo del viaje (4,9%).

Las opiniones negativas respecto a la intervención de la comuna en relación al funcionamiento del sistema de transporte colectivo redondearon un 33%; a favor estuvo el 41%.

Pasajeros piden mayor calidad y eficiencia.

Desde 2009 hasta mediados de este 2017, el uso del ómnibus cayó del 39,1% al 35,7%. En este transporte público el promedio de los viajes es de casi 46 minutos. El 25% de los viajes realizados en Montevideo se hacen en ómnibus. En la más reciente medición, realizada en el mes de septiembre, la Intendencia de Montevideo da cuenta de que ante la consulta sobre qué prefieren los montevideanos, si un transporte mejor o más barato, el 64% de las personas respondió que prefiere tener un sistema más eficiente, rápido y de mejor calidad, en tanto el 28% se inclinó por tener un sistema de transporte barato.

Acoso a mujeres en el transporte.

La encuesta a pasajeros en el interior de los ómnibus incluyó una pregunta singular: ¿Cuán frecuente cree que son las situaciones de acoso a las mujeres dentro de las unidades de transporte?

El 21% dijo que son frecuentes o muy frecuentes. El 37% contestó que esas situaciones se dan de modo poco frecuente. Para el 26% no es nada frecuente. Y un 15% dijo no saber o no respondió.