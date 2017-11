No hubo acuerdo entre empresaria y Pit-Cnt; comenzó el juicio por difamación

El Pit-Cnt y la barraquera Susana Nicodella participaron esta mañana de una audiencia en el juzgado de Juan Carlos Gómez, a causa de la denuncia penal por difamación presentada por la central sindical contra la empresaria, quien dijo haber recibido ataques a su local a causa de la querella que mantiene por el Plan de Vivienda Sindical.



En la audiencia, de la que participaron el presidente Fernando Pereira y el secretario general Marcelo Abdala, se planteó un proyecto de conciliación, pero este no prosperó, dando paso al comienzo del juicio.



El proyecto de conciliación, al que accedió El País, señalaba que Nicodella dejaba claro que no se responsabilizaba a la central sindical por los ataques a su local, mientras que Pereira y Abdala admitirían que las declaraciones vertidas sobre la empresaria fueron "inoportunas e inconvenientes" y sin intención de "afectar la moral o el honor" de la barraquera rochense.



No hubo éxito en la intención de alcanzar un acuerdo y la audiencia se retomará el lunes 4 de diciembre, ya formalmente como juicio. A su vez, la empresaria presentó una contradenuncia por difamación, por lo que otro juicio que se desarrollará en otro juzgado.

El conflicto entre Nicodella y la central sindical comenzó en diciembre de 2013, cuando la barraquera presentó una denuncia en el Juzgado Penal de 8° Turno por presuntas irregularidades en el marco del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt. Dos gestores, uno de ellos fallecido, le mostraron contratos firmados por la central y el Banco Hipotecario.



Dicho acuerdo fue uno de los insumos utilizados por los gestores para solicitar dinero por adelantado a empresarios con la promesa que, con la financiación del BHU y el respaldo del Pit-Cnt, se iban a construir 15.000 viviendas para trabajadores. Sin embargo, esas casas no se construyeron.

El 13 de junio pasado, uno de los gestores fue procesado por estafa y la investigación judicial se centra ahora en los eventuales cómplices de los gestores. El expediente sobre el plan de Vivienda Sindical cuenta actualmente con cuatro denuncias presentadas por distintos empresarios.



En octubre de este año, Nicodella denunció que su barraca había sido atacada por cuarta vez, en esta ocasión a balazos. El 12 de octubre, la empresaria afirmó a El País que continuaría con el juicio contra la central sindical: "Muerta yo voy a seguir hablando; con esto no me van a amedrentar".



Consultada sobre si los ataques estaban vinculados a sus denuncias sobre supuestos ilícitos en el Plan de Vivienda Sindical, Nicodella respondió en forma tajante: "Totalmente. No tengo enemigos en Rocha que quieran hacerme eso. El que me quiera robar no me tira balazos en el vidrio. Rompe el vidrio y roba", dijo.



Tras estas declaraciones, Pereira dijo a El País que la central obrera no tiene ninguna relación con los incidentes: "Nadie puede creer que el Pit-Cnt mande a alguien a realizar cuatro atentados contra una empresaria de Rocha. Todo el mundo nos conoce bien. Las fantasías y novelas turcas están bien, pero tienen un límite".



La central sindical resolvió presentar una denuncia penal por el "permanente acoso" recibido por parte de la empresaria: "La denunciada Susana Nicodella ha demostrado con su conducta un constante hostigamiento y una clara intención de agraviar públicamente el honor de la central de Trabajadores Pit-Cnt, y de esa forma, ofender el honor de las personas físicas que lo integran", señala la denuncia.