Empresaria contradenuncia al Pit

El Pit-Cnt y la empresaria de Rocha, Susana Nicodella, no llegaron ayer a un acuerdo en un juicio de difamación iniciado por la central. La demanda se retomará el próximo lunes. A su vez, Nicodella se sintió agraviada por declaraciones del presidente y el secretario General del Pit-Cnt, Fernando Pereira y Marcelo Abdala, y presentó una contradenuncia por simulación de delitos y calumnias.

El 10 de noviembre pasado, Pereira y Abdala denunciaron a Nicodella por declaraciones realizadas al diario El País tituladas: "Aunque me maten, seguirá el juicio al Pit-Cnt".

En la denuncia, ambos sindicalistas expresaron que Nicodella "implícita y expresamente atribuye responsabilidad y vincula al Pit-Cnt en atentados que habría sufrido en su comercio y en la puerta de su casa". Enseguida agregan: "(Hay un) permanente acoso de Nicodella hacia la central obrera desde hace más de dos años, caracterizado por reiteradas notas en el diario El País a la ahora denunciada, de las que surgen claramente la intencionalidad de la misma en desprestigiar al Pit-Cnt y a sus integrantes, adjudicándoles responsabilidad en una situación que les es ajena a la central obrera y a los propios trabajadores que la integran".

Por su parte, la empresaria presentó una contradenuncia donde alegó que ambos sindicalistas intentaron desacreditarla mediante "falsedades" y pretendieron instalar en la opinión pública "la idea de que es una mujer mentirosa, deshonesta y estúpida" que no corresponde con la realidad objetiva. "(Pereira y Abdala) desinformaron a la opinión pública al decir que Nicodella no perdió ni un peso; esa afirmación es claramente falsa y destinada a crear una animosidad en su contra", dice el escrito. Tras ello advierte que los tenedores ilegítimos de los cheques de Nicodella no los cobraron en un banco sino que muchos antes de su exigibilidad recurrieron a prestamistas para convertirlos en dinero del cual se beneficiaron a costa de la empresaria de Rocha.

Fracaso.

Previo al juicio, se realizó una audiencia de conciliación entre ambas partes que duró dos horas. En la reunión, donde se encontraba presente el juez penal Marcelo Souto y la fiscal Sandra Boragno, el abogado del Pit-Cnt propuso a la defensa de Nicodella que esta indicara que sus declaraciones hechas a El País no fueron recogidas en forma debida por el periodista. La defensa de Nicodella rechazó ese planteo.

Al fracasar la conciliación, Souto inició el juicio por difamación e injurias contra la empresaria de Rocha.

Nicodella señaló en la audiencia que es propietaria de una barraca en La Paloma y que tiene hasta 6° año de Primaria.

Consultada por el magistrado penal si ratificaba sus declaraciones realizadas a El País sobre los atentados a su casa, Nicodella respondió en forma afirmativa.

A su vez, la abogada defensora de Nicodella presentó un escrito contestando la acusación de Pit-Cnt.

"La prueba de la denuncia no contiene ninguna expresión agraviante de carácter difamatorio e injurioso" contra el Pit-Cnt, afirma el documento. Enseguida advierte que los denunciantes carecen de legitimación para presentar una denuncia porque Nicodella no los nombra en sus declaraciones a El País y advierte que Abdala y Pereira no pueden ostentar la representación de la central obrera porque esta carece de personería jurídica.

Dos juicios por vivienda gremial

Las irregularidades ocurridas en el marco del Plan de Vivienda Sindical se procesan en dos juicios. Uno de ellos se realiza en la esfera penal donde cuatro empresarios aducen ser estafados con adelantos de dinero para obras que no se concretaron. En la esfera civil, 37 gremios, que integran el Pit-Cnt, enfrentan un juicio millonario de la empresaria de Rocha.

COLETAZOS DE UN PLAN SINDICAL Puja entre Pit y una empresaria

FERNANDO PEREIRA (Pit-Cnt): "La dirección tiene que defender la institucionalidad de la central. El honor de sus integrantes y la convicción de que todas las acciones que se desarrollan en el movimiento sindical es en un clima de paz y de búsqueda de acuerdos. Eso implica que no tenemos nada que ver con los atentados que sufrió la empresaria (Susana) Nicodella. En el proyecto de conciliación, que no prosperó, la empresaria dijo que no había querido incriminar a ningún dirigente del Pit-Cnt en los atentados contra su comercio y casa".

SUSANA NICODELLA (EMPRESARIA): "Pereira y Marcelo Abdala están armando un circo. Están sacando de contexto mis dichos porque yo no acusé a nadie ni nombre a nadie. (...) Yo me siento injuriada y ensuciada. Ellos (Pereira y Abdala) están llamando al odio público. Ahora sí me siento en peligro porque están incitando a sus seguidores. Qué sé yo si sale un seguidor de ellos y provoca un daño a mi comercio o a mi familia. (...) Cuando acordé para construir casas para trabajadores, me mostraron documentos que tenían el logo del Pit-Cnt".