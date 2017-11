El Ejecutivo promulgó el nuevo Código del Proceso Penal que rige a partir de mañana

El Poder Ejecutivo promulgó el nuevo Código del Proceso Penal, que modifica el procedimiento penal del sistema declaratorio al acusatorio, oral y público, informó este martes Presidencia.



El nuevo sistema comenzará a regir a partir de mañana 1° de noviembre. La modificación "otorga atribuciones para que el Ministerio Público dirija las investigaciones. Además brinda garantías y atención a las víctimas del delito".



El cambio más significativo, según el comunicado oficial, es la adopción del procedimiento penal acusatorio, oral y público, en audiencias que será registradas y estará a cargo del juez.



También organiza cómo se toman declaraciones a víctimas, testigos e imputados. Las investigaciones tienen un límite de un año desde su formalización, según el texto promulgado esta jornada.



Además, se elimina la libertad condicional y la suspensión condicional de la pena, propios del sistema inquisitivo. También se asegura la imparcialidad objetiva de los jueces con la consagración de un sistema que coloca un juez para las audiencias y otro en el juicio oral.



Asimismo se incluyen cambios en la Ley Orgánica de Tribunales, la Ley Orgánica Policial, la Ley del Procedimiento Penal y el Estatuto de Fiscales.

Nerviosismo entre los operadores judiciales.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, pidió perdón por anticipado por los problemas que pueda ocasionar la puesta en marcha del nuevo CPP.



Como posibles errores enumeró la fijación de audiencias, el manejo de los tiempos y diferencias de criterios entre los magistrados. Los jueces puntualmente deben adaptarse a una nueva realidad: se dedicarán exclusivamente a dictar sentencia. Además, los juicios ya no serán secretos, sino orales y públicos.



El fiscal de Corte, Jorge Díaz, reconoció a El País que al inicio de la aplicación del nuevo sistema "pueden generarse errores", pero opinó que ese hecho no puede ser impedimento para su vigencia. "Sabemos que se van a cometer errores que se irán corrigiendo, errores que obviamente se van a cometer de buena fe, porque un sistema no cambia de un día para el otro y somos seres humanos los que lo vamos a aplicar", dijo Díaz.

Alertan falta de coordinación entre fiscales y Policía

Los fiscales letrados elevaron un comunicado a la Comisión Directiva en el que alertan la falta de "reuniones de coordinación entre fiscales y policías suficientemente efectivas para la implementación del nuevo Código de Proceso Penal (CPP)".



Además expresaron que este nuevo sistema "cambiará sustancialmente el formato de la Justicia" y que además de ser un cambio normativo implica también un cambio cultural.



El CPP "brinda mayores garantías a los justiciables, pero también desarrolla importantes beneficios libertarios", indican en el comunicado.