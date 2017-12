Para el 43% educación estatal va bien

El 43% de los uruguayos cree que el desempeño de la educación pública es muy bueno o bueno, el 27% entiende que no es ni bueno ni malo, y el 24% considera que es malo o muy malo, de acuerdo con un estudio de opinión público elaborado en noviembre pasado por la empresa Equipos Mori por encargo de la Administración Nacional de la Educación Pública (Anep). El 6% de los interrogados no respondió o no tenía opinión.

De acuerdo con el estudio, hay una mejora en la opinión de los uruguayos respecto a la situación del sistema educativo porque en 2016 solamente el 33% de los interrogados entendía que era buena o muy buena, el 25% entendía que no era ni buena ni mala, el 8% que era mala, y el 4% no sabía.

En todos los niveles de la educación pública se verifica un aumento de las opiniones favorables o muy favorables en relación a las opiniones relevadas en 2016.

La evaluación del funcionamiento de los distintos niveles de la educación pública indica que con respecto a la educación inicial el 70% de los encuestados opina que funciona muy bien o bien, el 9% ni bien ni mal, el 4% mal o muy mal, y el 17% no sabe o no contesta. Respecto a la educación primaria el 57% opina que funciona muy bien o bien, el 18% ni bien ni mal, el 1% mal o muy mal, y el 13% no sabe o no contesta. En relación a la educación secundaria el 45% opina favorablemente y entiende que su funcionamiento es muy bueno o bueno, el 21 cree que es ni bueno ni malo, el 17% malo o muy malo, y el 16% no sabe o no contesta.

Consultados sobre la situación en la Educación Técnica Profesional (UTU), el 51% opinó que su funcionamiento es bueno o muy bueno, el 15% que no es ni bueno ni malo, el 6% que es malo o muy malo y el 27% no emitió opinión.

Las opiniones sobre la Formación en Educación son las siguientes: 40% opina que su funcionamiento es bueno o muy bueno, el 17% ni bueno ni malo, y el 12% opina que es malo o muy malo. En este caso, las respuestas "no sabe o no contesta" son elevadas: 32%.

Cuando a los encuestados se les pregunta si consideran que en ANEP se están realizando muchas, bastantes, pocas o ninguna transformación, solamente el 9% opina que son muchas, el 19% bastantes, el 38% pocas, el 10% dice que no se está realizando ninguna de las transformaciones necesarias y el 24% o no sabe o no contesta.

Respecto a cuáles son los cambios más importantes que se deberían hacer en la educación pública, los entrevistados mencionan los siguientes: la mejora en los procesos de enseñanza y de aprendizaje (23% primera mención, 33% segunda mención), profesionalización docente (33% y 12%), políticas de inclusión para estudiantes con discapacidad (11% y 19%), inclusión de estudiantes que están actualmente fuera del sistema (9% y 13%), promoción del egreso (6% y 11%), infraestructura y condiciones edilicias (4% y 5%), y oferta de actividades extracurriculares (1% y 6%).

Frente a la pregunta ¿para qué cosas debería preparar la educación a los niños y a los jóvenes uruguayos?, el 43% de las personas encuestadas responden como su primera mención, para el mundo del trabajo, (el 14% como segunda mención), el 16% para ser mejor ciudadano (27% como segunda mención), el 13% para insertarse mejor en la comunidad (23% como segunda mención), el 15% para poder desarrollar su proyecto vital (17% como segunda mención), y el 4% para el sistema terciario (17% como segunda mención).

Para la encuesta fueron entrevistadas 707 personas de 18 años y más de edad. La muestra abarcó 174 puntos muestrales distribuidos en zonas urbanas de más de 5.000 habitantes de todo el país entre los días 18 y 31 de octubre de 2017. El margen de error es de 3,7%. Se aplicaron cuotas de sexo y edad. Los resultados fueron difundido por la Dirección de Comunicación Institucional de Anep.

Acusaciones de inmovilismo.

Las autoridades de la educación son frecuentemente acusadas por la oposición de inmovilismo. Al comienzo del gobierno el director de Educación Juan Pedro Mir fue destituido luego de que dijera de no se iba a poder modificar el "ADN" de la educación como había anunciado el presidente Tabaré Vázquez. En solidaridad se fue el viceministro Fernando Filgueira.

TENDENCIAS EDUCATIVAS Menos niños a la escuela.

En el año 2016 el Consejo de Educación Secundaria atendió a 234.421 estudiantes. La matrícula registrada en los liceos fue de 226.515 estudiantes, 6.149 más que en 2015. Por otra parte, los Programas de Exploración Pedagógica (PEP) atendieron a un total de 7.906 alumnos.

En 2016, a las escuelas públicas iban alrededor de 346.000 niños y en 2017 esa cifra declinó a 322.000. A la enseñanza estatal concurren alrededor del 80% de los niños uruguayos.

En el documento fundacional de Eduy21, la organización que crearon, entre otros, el exsubsecretario de Educación, Fernando Filgueira y el exdirector de Educación, Juan Pedro Mir, se señala que "Uruguay, desde hace más de cuarenta años, viene sobrellevando y en gran medida padeciendo, un desfasaje de su sistema educativo respecto a la evolución y a las prioridades sociales y económicas del país". Las consecuencias de esto son: expulsar tempranamente a sus jóvenes, presentar muy bajas tasas de graduación en tiempo y forma de la educación media básica, y bajísimas tasas de graduación en media superior.