Edil pide parar los contratos "a dedo"

El último contrato de asesoramiento, hecho de forma directa, fue firmado recientemente por el intendente Daniel Martínez y es por $ 3.613.017.

Barrios Bove dijo a El País que al margen de este caso, le preocupa que la Intendencia realice contrataciones "a dedo", sin llamados a concurso, teniendo profesionales presupuestados en su plantilla que podrían hacer las mismas tareas.

El legislador de Alianza Nacional advirtió que "se insiste" con estas contrataciones, incluso cuando son observadas reiteradamente por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

"Por resolución 5062/17 la Intendencia de Montevideo, pese a la observación interpuesta por el TCR, reitera el gasto en lo que refiere a la contratación directa del arquitecto. Nuevamente, en forma errónea, el gobierno departamental se ampara en una de las excepciones del artículo 38 del Tocaf para la contratación antes mencionada. El Tribunal expresa que el mero agregado del currículum sin respaldo documental del arrendador, no justifica la causal de excepción invocada. También acota el órgano de contralor que no consta acreditado que el profesional contratado no sea funcionario público", señala el pedido de informes.

El planteo del legislador departamental destaca, sobre el caso del arquitecto, que "la situación con este profesional no es nueva, ya que no es la primera vez que hace un contrato con la Intendencia y el mismo es observado".