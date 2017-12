Duros cruces al abrirse el debate de la ley de género

Una primera aproximación de la Cámara de Representantes al debate sobre la ley de violencia contra la mujer basada en género, mostró lo que sería el intercambio de esta tarde: hubo un cruce encarnizado y protagonizado esencialmente por mujeres.

La oposición reclamó mayor estudio del proyecto de ley de unos 100 artículos, donde se modifican los códigos Penal, del Proceso Penal y General del Proceso, para no "legislar a la ligera". Pero el Frente Amplio se opuso y arrancó el debate.

En una sesión plenaria que tuvo por momentos una treintena de legisladoras en sala, casi el doble de lo habitual por el ingreso de suplentes, la diputada frenteamplista Cecilia Bottino dijo que para el gobierno "es prioritario" aprobar la ley, y lanzó un guante que molestó a la nacionalista Graciela Bianchi, que le contestó subiendo el tono. "Estamos sensibilizados. Este Parlamento está tomando como normal, está naturalizando la muerte de las mujeres", disparó la frenteamplista.

Bianchi consideró "agraviante" que se piense que "no nos interesan las muertes, no solo de mujeres sino de todos. Desde la aprobación de la ley de femicidio hubo cinco muertes de mujeres. ¿Y de la muerte de Felipe, el niño de Maldonado, no se acuerda nadie? ¿Por qué? ¿Porque es varón?", preguntó.

"Acá en Uruguay no legisla la ONU ni legislan las organizaciones sociales. Se legisla en el Parlamento. Y al que no le guste…", destacó Bianchi.

Además, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que supuestamente este proyecto del Poder Ejecutivo "toma como base el modelo español, que a la hora de las denuncias invierte la carga de la prueba".

Susana Pereyra, la diputada del MPP, pidió "responsabilidad política" con esta ley.

En tanto, el colorado Ope Pasquet se quejó de que parecería que los diputados "debemos homologar lo que vota el Senado". Su afirmación vino porque en el Senado el proyecto fue analizado dos años y ahora el Frente Amplio quiso sancionarlo en unos pocos días.

Y también le respondió a Bottino. "Si vamos a empezar a hablar de los muertos… nosotros no aceptamos el patetismo. Han muerto mujeres y han muerto hombres. No se puede apelar tan fácilmente a la emotividad", dijo.

El Frente Amplio impidió que el proyecto volviera a comisión. Y el debate comenzó, pero duró poco porque los partidos levantaron la sesión por un acuerdo previo. Consiguieron hablar las diputadas Gloria Rodríguez (PN), Orquídea Minetti (MPP), Gabriela Barreiro (PS), y Elizabeth Arrieta (PN).